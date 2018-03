Borna: Gaskocher im Freibad löst Feueralarm aus

Borna. Die Feuerwehr Borna ist am Dienstagabend zur Wiesenstraße am Freibad gerufen worden. Ein Anrufer hatte eine Rauchentwicklung gemeldet. Allerdings war der Einsatz für die Kameraden nach zehn Minuten wieder erledigt, „im Sozialtrakt des Freibads hatte jemand versucht, auf einem kleinen Gaskocher zu kochen“, sagt Feuerwehrmann Uwe Bergbauer, der am Dienstag den Einsatz geleitet hatte. Gebraucht wurde lediglich die Kübelspritze. Von dem Verursacher fehlte nach Eintreffen der Wehr jede Spur.

Von LVZ