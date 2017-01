Borna. In der Wettinstraße in Borna sind in den vergangenen Tagen die Linden auf einer Straßenseite gefällt worden. Grund dafür sind anstehende umfangreiche Bauarbeiten entlang der Straße und am Kreuzungsbereich Wettin- und Bahnhofstraße. „Damit verschwindet ein weiterer Schandfleck in der Stadt“, macht Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) deutlich.

Auf der linken Seite in Richtung Sachsenallee wurden sämtliche Bäume gefällt, weil dort der Fußweg vollständig erneuert werden muss. „Durch die Wurzeln hatten sich die Gehwegplatten angehoben und sind zur Stolperfalle geworden“, sagt die Rathauschefin. Auf der anderen Straßenseite hingegen sei das Endergebnis sozusagen anders herum. Die Bäume bleiben, dafür wird der Fußweg zurückgebaut. Das Flair solle auf jeden Fall erhalten bleiben.

Weitaus größere Planungen betreffen den Kreuzungsbereich an der Bahnhofstraße. „Der wird zur grünen Oase in der Stadt“, betont Luedtke. Baubeginn ist laut Christian Ruttmann von der Dr. Löber Ingenieurgesellschaft März. Bis Oktober solle die Maßnahme abgeschlossen sein. Angedacht ist, die bisherige kleine Grünfläche mehr als zu verdoppeln, Bänke aufzustellen, Wege anzulegen und ein Spielgerät aufzubauen. „Wir fassen in dem Bereich alles einmal an und machen es schön“, sagt Ruttmann. So verschwindet unter anderem die Haltebucht für den Bus, er hält zukünftig direkt auf der Bahnhofstraße. Damit seien gleich zwei Ziele erreicht: die Vergrößerung der Grünanlage sowie die Verkehrsberuhigung. Die Planungen sehen außerdem vor, die Breite der Wettinstraße zu reduzieren und stattdessen Parkplätze zu schaffen. Die Fleischerei bekomme im Zuge der Bauarbeiten einen Freisitz. Was dort bleibt wie gehabt, ist die Regelung mit der Sackgasse.

„Wir schaffen damit eine Oase in der Bahnhofstraße, Fußgänger und Anwohner haben dann eine Ecke, um kurz zu verschnaufen und Pause zu machen“, sagt Luedtke. Die Kosten für die Umgestaltung des Kreuzungsbereichs belaufen sich auf etwa 900 000 Euro, eine halbe Million Euro komme laut Planer Ruttmann aus dem Efre-Fördermitteltopf, der Rest über das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“, kurz SOP. Gleichzeitig mit den Bauarbeiten erneuert der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land die Kanäle in der Bahnhofstraße.

