Borna. Auf Schüler, Eltern und Lehrer aus dem Bornaer Ortsteil Neukirchen kommenden spannende Zeiten zu. Die Planungen für die Sanierung der Grundschule laufen bereits auf Hochtouren, zahlreiche Faktoren wie Hort, Busverbindungen und höhere Schülerzahlen müssen berücksichtigt werden, denn das ganze Unterfangen ist eng an die Sanierung der Grundschule Borna-West gekoppelt, deren Kosten in den Haushaltsplan 2017/2018 eingearbeitet werden, wie Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) beim Neujahrsempfang erklärte.

In Neukirchen selbst steht (wohl erst ab 2018/2019) eine vorrangig energetische Sanierung auf der Agenda, „Heizungen, die Elektrotechnik, Fenster und Türen werden komplett erneuert“, sagt Maic Staudacher, dessen Ingenieurbüro mit den Planungen beauftragt worden ist. Alles in dem Gebäude sei mindestens 20 Jahre alt und entspreche längst nicht mehr den heute gültigen Standards. Er rechnet mit rund 900 000 Euro für sämtliche Um- und Einbauten. Doch die Planungen stellen Staudacher vor eine Herausforderung, denn zu Beginn des nächsten Schuljahres wird die erste Klassenstufe zweizügig. Normalerweise ist die Grundschule einzügig, doch bereits jetzt haben 47 Eltern ihre Kinder angemeldet. Das bedeutet, dass nicht nur ein Klassenzimmer mehr geschaffen werden muss, sondern auch Garderobenräume her müssen. Schließlich hatte Luedtke zugesichert, dass alle 47 Abc-Schützen in Neukirchen eingeschult werden können, wie die LVZ berichtete.

Die Sächsische Bildungsagentur hat kürzlich dem Antrag stattgegeben und willigt in die einmalige Zweizügigkeit ein. Doch an anderer Stelle klemmt es noch, denn auch der Hort muss ja entsprechend mehr Kinder aufnehmen können. „Der Träger, die Volkssolidarität Muldental, hat einen Antrag an das Landesjugendamt geschickt“, sagt Luedtke. Unter anderem gehe es um die Doppelnutzung der Räumlichkeiten. Das Landesjugendamt aber bleibt eine Antwort bisher schuldig.

Nichts desto trotz muss Staudacher die Planungen weiterspinnen. Denn die Kinder müssen, wenn die Arbeiten beginnen, für die Dauer der Sanierung in der Grundschule Borna-West untergebracht werden. Und die wiederum muss bis dahin saniert sein (hier stehen zum Beispiel die Fassade zur Schwimmhalle hin und die oberste Etage auf der Liste). Staudacher und Luedtke hoffen, dass während der Maßnahme der Hort in Neukirchen bleiben kann. Das aber bringt die nächste Schwierigkeit mit sich: die Busverbindungen. „Der Bus muss ja unter anderem den Frühhort und die unterschiedlichen Schulschlusszeiten abdecken können und die Kinder von West nach Neukirchen hin- und herfahren“, macht die Elternratsvorsitzende Katrin Fiebiger deutlich. Derzeit seien der Kreiselternrat, dessen Vorsitz sie ebenfalls inne hat, der Landkreis, die Stadt Borna und die Personennahverkehrsgesellschaft Thüsac miteinander im Gespräch. Vielleicht finde sich auch eine Möglichkeit, die Ganztagsangebote mit einzubinden.

Und noch ein Punkt spielt bei den Vorbereitungen zur Sanierung in Neukirchen eine wesentliche Rolle: Die gemeinsamen Arbeiten von Stadt und Zweckverband an der Wyhraer Straße und dem Schulweg müssen bis dahin unter Dach und Fach sein. Auch die Maßnahme findet Eingang in den nächsten Haushaltsplan, den der Stadtrat noch beschließen muss. Laut Staudacher könne die Sanierung erst dann beginnen, wenn der grundhafte Ausbau beider Straßen abgeschlossen sei, damit die Baufahrzeuge anrücken können.

Von Julia Tonne