Borna

Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk hat das Leipziger Symphonieorchester (LSO) erhalten: 14.000 Euro gab es vom Förderverein am Sonntag beim Anrechtskonzert in Borna. Geld, das sowohl beim Orchesterball im März als auch beim Albert-Hammond-Konzert im Sommer zusammengekommen ist.

„Neben der Planung und Organisation des schon traditionellen Orchesterballs war es vor allem die Großveranstaltung am 25. August auf dem Bornaer Volksplatz, die uns in diesem Jahr großes Engagement abverlangte“, erklärte Kristina Kügler vom Förderverein. Allerdings habe es von allen Seiten Hilfe und Unterstützung gegeben: von der Stadtverwaltung, von den Städtischen Werke Borna, der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft, dem Volksplatzverein und vom Förderverein des LSO aus Böhlen.

Musiker Albert Hammond im August 2018 im Leipziger Hotel Radisson Blu. Quelle: Dirk Knofe

Konzert des Symphonieorchesters live auf eine Leinwand übertragen

„Selbst das Gymnasium Am Breiten Teich Borna half bei der Absicherung und stellte kurzfristig zehn Ordner“, ergänzte Bernhard Schubert, Vorsitzender des Bornaer Fördervereins. Er würdigte zudem vor allem die Verdienste von Vorstandsmitglied Tino Schütz, der das Konzert live auf eine Leinwand übertragen hatte und für die Werbevideos im Vorfeld verantwortlich zeichnete.

2000 Besucher waren im August zum Volksplatz gekommen, um „Albert Hammond – In Symphonie“ zu erleben. Ein riesiger Erfolg für alle Beteiligten. „Daran ist gut zu erkennen, was auf die Beine gestellt werden kann, wenn viele an einem Strang ziehen“, betonte Kügler.

Förderverein wünscht sich neues Ereignis in Borna

Im nächsten Jahr gibt es nun Gelegenheit, wieder alle Beteiligten unter den sprichwörtlichen Hut zu bringen. Denn das am Sonntag überreichte Geschenk ist in Anbetracht des großen Erfolgs mit einer Bitte verbunden: Der Förderverein wünscht sich im nächsten Jahr ein ähnlich großes und weit über Borna hinaus gehendes Ereignis. Eines, das genauso viele Besucher lockt wie der Weltstar, Songwriter und Sänger Hammond. Und es scheint tatsächlich ein Geben und Nehmen zwischen Förderern und Orchestermusikern zu sein, denn die Planungen für ein solches sind längst angelaufen.

Leipziger Symphonieorchester auf dem Volksplatz in Borna zu sehen

„The Italian Tenors – In Symphony“ werden am 31. August 2019 gemeinsam mit dem Leipziger Symphonieorchester auf dem Volksplatz in Borna zu sehen und zu hören sein. Das Repertoire der drei Opernsänger Mirko Provini, Sabino Gaita und Evans Tonon erstreckt sich von großen Opernarien über Filmmusik-Klassiker bis hin zu italienischen Pop-Hits. „Und unser Förderverein wird wieder alles dafür tun, dass danach die Konzertbesucher von einer italienischen Sommernacht in Borna schwärmen“, machte Kügler deutlich.

Von Julia Tonne