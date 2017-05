Borna. Wenn Benjamin Meschke und Matthias Albrecht die Grundlagen des Handballs erklären, geht es ungewöhnlich leise zu in der Neukirchener Turnhalle. Allerdings ist das nicht verwunderlich, trainieren schließlich ein Bundesligaspieler und der Jugendkoordinator des SC DHfK mit den Grundschülern des Bornaer Ortsteils. Hintergrund des Besuchs: Schulleiterin Silvia Ehritt hatte sich beim Leipziger Verein für die Initiative „SC DHfK macht Schule“ beworben. „Handball steht leider nicht im Lehrplan für die Grundschule, wir wollten den Kindern aber auch diese Sportart nicht vorenthalten“, begründete Ehritt.

Die Erst- bis Viertklässler nahmen das Angebot am Montag dankbar an, waren motiviert bei der Sache. „Hier sind schon durchaus einige Talente zu finden“, sagte Handballprofi Meschke. Doch die Initiative, unterstützt von der Allianz, sei nicht vorrangig dafür gedacht, Nachwuchs für den SC DHfK zu finden. „Unsere Jugendmannschaften sind voll. Uns geht es vor allem darum, die Sportart bekannter zu machen und den Vereinen im ländlichen Raum zu helfen, neue Handballer zu finden“, erklärte John Wieden, Sprecher des Leipziger Handballvereins.

Oft seien viele Kinder in Fußballvereinen, die könnten sich vor Anfragen kaum retten, doch Handball rücke leider zunehmend ins Hintertreffen. Schon deshalb sei es wichtig, die Sportart präsenter zu machen. Meschke sieht auch deutliche Vorteile gegenüber Fußball: „Bei uns fallen deutlich mehr Tore, und die Spieler sind noch zum Anfassen. Wir sind dichter dran an den Zuschauern im Vergleich zu den Profikickern.“

Der sechsjährige Henry war sichtlich begeistert von dem hohen Besuch in Neukirchen. Fasziniert hörte er den Anleitungen von Albrecht und guckte den Spielvorführungen von Meschke zu. Weil der Knirps bereits in Regis Handball spielt und sein großer Bruder die vierte Klasse in Neukirchen besucht, durfte auch er am Montag mit dabei sein und eines seiner Idole kennen lernen.

Von Julia Tonne