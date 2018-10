Borna

Musik zum Träumen verzauberte am Mittwochabend die Besucher in Bornas Marienkirche. „Sphärenklänge“ hieß das Konzert, das die beiden Musiker Kerstin Georgi an der Harfe und Sören Glaser an der Querflöte gaben. Die Bandbreite war vielfältig, reichte von Puccinis „O mio babbino caro“ über die Suite aus Tschaikowskys Nussknacker bis hin zu „Der Olivenbaum“ von Robert Delanoff. Rund 50 Besucher zogen die beiden Mitglieder der Mittelsächsischen Philharmonie in ihren Bann.

Von Julia Tonne