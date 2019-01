Borna

Wenn Erik Lehmann abrechnet – mit der Dummheit, mit dem widrigen Alltag und seinen Mitmenschen – ist er nicht fein. Im Gegenteil. Scharfzüngig, tiefgründig und schonungslos nimmt er sich die vor, die von ihm als „einzigen noch lebenden Normalen“ abweichen. Das können Helikopter-Eltern sein, Florian Silbereisen, Ebaykäufer oder Fußballer.

Rund 200 Besucher erlebten Lehmann am Silvesterabend in verschiedenen Rollen im Bornaer Stadtkulturhaus. Ob als Uwe Wallisch, Förster Schorsch oder Jünter aus Berlin – alle zeigten der Dummheit ihre Grenzen auf und machten Hoffnung auf Besserung. Entsprechend hieß das Programm auch „Herr Lehmann wünscht gute Besserung“.

Uwe Wallisch regt sich auf. Aldi liefert ein U-Boot in Originalgröße. Quelle: Julia Tonne

Gleich zu Beginn des zweieinhalbstündigen Kabarett-Abends nutzte Wallisch die Gelegenheit zur Beschwerde. Ziel seiner Attacke: Aldi. Schließlich hatte der Ur-Sachse in Schlabberlook und mit Brille ein U-Boot-Modell der 212-Reihe bestellt, sogar für das 19,95 Euro billige Schnäppchen vor seiner Filiale biwakiert, um dann bitter enttäuscht zu werden, weil die Modelle nicht geliefert worden sind.

U-Boot in Originalgröße führt zu Stress

Mit einer Ausnahme: In Bottrop wurde Wallisch schließlich fündig, bestellte das 65 mal 6,3 große Modell, um dann bei Lieferung per Schwerlasttransporter festzustellen, dass es sich bei den Maßen um Meter-Angaben handelt. „Und weil das U-Boot selbstverständlich vom Umtausch ausgeschlossen ist, mache ich jetzt ein Konkurrenz-Unternehmen zur Weißen Flotte in Dresden auf“, versprach der gebürtige Dresdner.

Auch Schorsch brachte den alltäglichen Irrsinn in einem Traum-Bayerisch zur Sprache. Der Förster, gezwungen aus seinem gepflegten Wald einen attraktiven Wald zu machen, um Fördermittel und Besucher zu akquirieren, ließ seinen Bach in einen Abenteuerspielplatz umwandeln. Allerdings hatte er die Rechnung ohne die Helikopter-Eltern gemacht, die – bewaffnet mit Notfallkoffer, Leuchtraketen und der Notfallnummer des Haus-Homöopathen – mit ihren Schätzchen den Wald stürmten. „Und dann passierte das Unglück. Ein achtjähriger Bub stürzte in den Bach, stand komplett unter Wasser – bis zu den Wadeln – während die Mutter rief: ,Haltet den Bach an, haltet den Bach an’.“

Dummheit muss bestraft werden. Macht Erik Lehmann deutlich. Quelle: Julia Tonne

Und Jünter aus Berlin? Regte sich in einem grandiosen Berlinerisch über einen geplanten Seniorenspielplatz vor seinem Balkon auf. „Wat meinste denn, wat hier los is, wenn de Alten mit ihre Rollatoren Wettrennen uffm Pflaster fahren?“, fragte er in die Bornaer Runde. Um gleich nachzusetzen: „Die Stadt plant ooch eenen jemütlichen Pavillon, da rotten sich dann die Rentnerbanden zusammen und dann liecht der janze Müll rum: Flaschen von Franzbrandwein und Klosterfraumelissenjeist.“

Florian Silbereisen ist ein „kalkuliertes Missverständnis“

Auch an den Promis kam Lehmann nicht vorbei. Florian Silbereisen bezeichnete er als „kalkuliertes Missverständnis“ und „Gottes Rache“, Fußballer als geistig etwas minderbemittelt, um auch gleich mit passenden Beispielen aufzuwarten. Er erinnerte unter anderem an Mario Baslers Spruch „Im ersten Moment war ich nicht nur glücklich, ein Tor geschossen zu haben, sondern auch, dass der Ball reinging", sondern auch an Toni Schumachers Aussage: „Das hätte in der Türkei passieren dürfen, aber nicht in der zivilisierten Welt“.

Für die Besucher des Stadtkulturhauses ein rundum gelungener Abend, „schließlich habe ich ja ein Fachpublikum. Und deshalb fange ich in Borna mit was Einfachem an“, lobte Lehmann seine Zuhörer.

Von Julia Tonne