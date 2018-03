borna. Ein Hund stürzte sich am Samstagnachmittag vor einem Einkaufsmarkt in Borna auf eine 58-jährige Frau und biss ihr völlig unerwartet in das linke Bein. Dabei zerriss die Jeans der Frau und sie erlitt eine Prellung. Der Hund hatte angebunden vor dem Supermarkt auf sein Herrchen gewartet. Jetzt wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von bis