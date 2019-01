Borna

Kirchenkonzerte könnten in zwei Jahren teurer werden. Nicht, weil etwa der Bornaer Kantor und Kirchenmusikdirektor Jens Staude mehr Einnahmen generieren will. Wohl aber, weil dann neue gesetzliche Regelungen greifen, die auch für Kirchgemeinden zu einer ganz erheblichen finanziellen Belastung führen können. Ab 2021 will das Finanzamt auch mitverdienen, wenn etwa für Kirchenmusik Eintrittskarten verkauft werden.

Bornaer Kirchgemeinde wird umsatzsteuerpflichtig

Das ist eine Folge von Urteilen des Bundesgerichtshofs, denen zufolge Körperschaften öffentlichen Rechts nach einer Gesetzesänderung im Jahr 2017 grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig sind. Darunter fallen auch Kirchgemeinden. Für die Bornaer Gemeinde hat das erhebliche Probleme zur Folge, so Kantor Staude. „Wenn wir ein Konzert veranstalten und dafür Geld verlangen, müssen wir Umsatzsteuer zahlen.“ Die bisherige Umsatzsteuerbefreiung dafür entfällt in zwei Jahren.

Kantor und Kirchenmusikdirektor Jens Staude. hier an der Orgel der Emmauskirche, kündigt an, dass die Kirchenkonzerte künftig teurer werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Eintrittskarten werden teurer

Das heißt, dass eine Eintrittskarte für eine kirchenmusikalische Veranstaltung in der Bornaer Stadtkirche am Martin-Luther-Platz künftig womöglich zwölf statt zehn Euro kosten würde. Immerhin muss der Kantor, der jedes Jahr eine ordentlichen Haushaltsplan erarbeitet, einen gewissen Teil der Mittel für kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde selbst erarbeiten. „Unser Eigenanteil liegt bei 20, 30 Prozent der Gesamtkosten.“

Die Kollekte muss versteuert werden

Dabei geht es nicht nur um die Bezahlung von Künstlern. Auch Instrumente und Notenmaterial müssen finanziert werden. Dass es Veranstaltungen mit freiem Eintritt gibt, hilft in der künftigen Situation nur bedingt weiter. „Auch eine Kollekte muss versteuert werden“, sagt Staude. Und weiter: „Wenn wir in einem Konzert um eine Spende bitten, dann müssen wir darauf Umsatzsteuer zahlen“. Wird die Sammelbüchse Konzertbesuchern aber erst außerhalb der Kirche entgegengehalten, wird keine Umsatzsteuer fällig.

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium zog 2017 zahlreiche Besucher in die nahezu ausverkaufte Stadtkirche von Borna. Solche Konzerte könnten in zwei Jahren teurer werden. Quelle: Thomas Kube

Weniger Konzerte oder höhere Preise

Was aus den neuen gesetzlichen Vorgaben folgt, unter denen auch Vereine zu leiden haben, ist schon absehbar. „Es gibt entweder weniger Konzerte oder höhere Preise.“ Wobei es psychologische Schmerzgrenzen für die Preise von Tickets für Kirchenkonzerte gibt. Es ist eben ein Unterschied, ob die Gemeinde als Veranstalter zehn oder zwölf Euro verlangt oder aber künftig 15.

Umsatzsteuer auf den Lutherschluck

Die Umsatzsteuer wird ab 2021 auch für andere Angebote im Umfeld kirchenmusikalischer Veranstaltungen fällig. Etwa dann, wenn bei einem Konzert in der Stadtkirche der „Lutherschluck“ ausgeschenkt wird. Staude: „Wenn etwas unmittelbar mit einer Veranstaltung in Zusammenhang steht, dann müssen wir Umsatzsteuer zahlen.“

Höherer bürokratischer Aufwand für die Gemeinden

Die neuen Regelungen führen zudem zu einem erhöhten bürokratischen Aufwand. Wenn die Kirchgemeinde Borna für eine andere Gemeinde eine Leistung erbringt, muss sie eine Rechnung schreiben – und auch dann wird die Umsatzsteuer fällig.

Von Nikos Natsidis