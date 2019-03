Borna

Die „ Mode im Wandel der Zeiten“ soll so schnell wie möglich überdacht werden. Damit wären die acht Platten aus Keramik, die sich am Rand des Bornaer Edeka-Parkplatzes in der Sachsenallee befinden, nicht mehr Witterungseinflüssen ausgesetzt. Die setzen den Kunstwerken aus den 80er-Jahren längst mehr und mehr zu. Deshalb soll sich hier schnell etwas tun. Das ist das Ergebnis einer Zusammenkunft vor Ort, wie Sabine Raabe, bekannte Bornaer Gästeführerin, gegenüber der LVZ mitgeteilt hat.

Breite Unterstützung in Borna für DDR-Kunstwerke

Bei den Keramikplatten handelt es sich um Werke der Künstlerin Astrid Danegger, die einst im Umfeld des damaligen Bekleidungshauses der staatlichen Handelsorganisation (HO) angebracht wurde. Längst sind sie porös und beschädigt. Für den Erhalt der Keramikplatten gibt es mittlerweile eine breite Unterstützung. So waren bei einer Inaugenscheinnahme vor Ort kürzlich Vertreter des Bornaer Geschichtsvereins ebenso mit von der Partie wie Keramiker Frank Brinkmann, der Geschäftsführer des Kunsthauses Schaddelmühle, sowie Hans Kraft und Paul Janus vom Bornaer Seniorenparlament.

Überdachung für die Keramiken in Borna

Konkret wurde vereinbart, dass die Keramiken zum Schutz vor der Witterung bis September eine Pult-Überdachung bekommen sollen, durch die sie sowohl von oben als auch von der Seite geschützt werden. Dafür werden Sponsoren gesucht. Später sollen Informationstafeln an den Platten angebracht werden, auf denen auf die Geschichte der Tafeln hingewiesen wird. In der Perspektive sollen die Kunstwerke gereinigt und ergänzt werden.

Von Nikos Natsidis