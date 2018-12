Borna

In der Bornaer Bahnhofstraße soll der Straßenlärm gemessen werden. Konkret am umgestalteten Areal an der Einmündung der Wettinstraße. Dort beschweren sich Anwohner seit einiger Zeit über den hohen Geräuschpegel, der vor allem durch einen Pflasterstreifen in der Bahnhofstraße entsteht. Wenn die Autos über die Steine rasen, sei es besonders in den Abendstunden sehr laut, wie Robert Simon als Sprecher der Anwohner in der letzten Stadtratssitzung deutlich machte.

Schlafzimmer nach hinten verlegt

Auch wenn die Stadt im Vorfeld der Umgestaltung des Areals informiert habe, an eine derartige Lärmemission sei nicht zu denken gewesen, so der Anwohnersprecher weiter. Besonders wenn die Ampel in den Abendstunden außer Betrieb sei, nehme der Krach zu. „Manche Anwohner haben ihre Schlafzimmer nach hinten verlegt.“ Zudem suggeriere der Pflasterstreifen „eine trügerische Sicherheit“, weil etwa „Kinder denken, dass es sich um einen Zebrastreifen handelt, so Simon.

Lärm in der Bahnhofstraße soll gemessen werden

Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) hatte zuvor auf die intensive Öffentlichkeitsarbeit der Stadt im Vorfeld der Arbeiten an der Wettinstraße/ Bahnhofstraße verwiesen. Sie kündigte an, dass sich die Stadt mit der zuständigen Emissionsbehörde im Landratsamt in Verbindung setzen werden. Es gehe um eine Lärmmessung. „Dann wissen wir, von welcher Lautstärke wir reden.“

Von Nikos Natsidis