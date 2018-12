Borna

Der letzte Nachtdienst, ein letzter Blick ins Büro, noch einmal alle Kollegen um sich herum versammeln: Die vergangenen Tage waren für Dr. Ralf Robel mit etwas Wehmut verbunden. Das ist auch nicht verwunderlich. Er verabschiedet sich nach 24 Jahren als Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe von Kollegen und Team des Bornaer Sana-Krankenhauses. Allerdings – und das macht die Tatsache für alle Beteiligten etwas leichter – ist es kein endgültiger Abschied.

Chefarzt wird weiterhin Sprechstunden besetzen

„So ganz gehe ich ja nicht“, betont Robel. In den kommenden Monaten werde er weiterhin sogenannte Ermächtigungssprechstunden anbieten. Heißt: an drei Tagen in der Woche ist Robel nach wie vor für Patientinnen da und kann auch Operationen in besonderen Fällen durchführen. „Von heute auf morgen ganz aufhören – das hätte ich nicht geschafft“, begründet Robel. Immerhin habe die Klinik fast ein viertel Jahrhundert seinen Alltag bestimmt.

24 Jahre lang war Dr. Ralf Robel Chefarzt. Nun tritt er etwas kürzer. Quelle: Janet Schütze

Robels Laufbahn als Arzt begann als Chemielaborant in Böhlen. Er absolvierte eine Berufsausbildung mit Abitur und studierte im Anschluss Humanmedizin in Leipzig. Die Facharztausbildung folgte an der dortigen Frauenklinik – zu damaliger Zeit die zweitgrößte der DDR nach der Charité in Berlin.

Ein Jahr Äthiopien prägt Robel

Den gebürtigen Leipziger verschlug es 1985 für ein Jahr nach Äthiopien. „Und die Zeit hat mich enorm geprägt“, erzählt er. Dort habe er hautnahe Erfahrungen mit der dritten Welt gemacht, „die soziale Infrastruktur fehlte genauso wie eine gute Gesundheitsversorgung“. Dennoch: Nichts habe so viel Selbstsicherheit gegeben wie die Ausbildung der dortigen Studenten und die Hilfe vor Ort.

Zurück in Leipzig erlebte er die ersten Anfänge des Ultraschalls mit und rückte die Technik anschließend für sein wissenschaftliches Arbeiten, also die Habilitation, in den Fokus. 1990 wurde Robel Oberarzt für Intensivschwangerenberatung an der Leipziger Uniklinik, vier Jahre später kam das Angebot aus Zwenkau, den Chefarztposten der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu übernehmen.

Ralf Robel baut Geburtshilfe in Zwenkau auf

„Das Haus war damals bekannt für seine Geburtshilfe. Hier war es schon üblich, dass Väter bei der Geburt im Kreißsaal dabei waren“, erinnert sich der 66-Jährige, selbst Vater zweier Kinder, an die Zeit in Zwenkau. Rund 400 Kinder jährlich haben anfangs hier das Licht der Welt erblickt, zu Höchstzeiten waren es gar fast 800. Allerdings: eine Kinderklinik fehlte. Robel baute in den folgenden neun Jahren die Pränataldiagnostik und Sprechstunden auf und bildete den Arzt-Nachwuchs an den Ultraschallgeräten aus.

2003 wechselte Robel nach Borna

Als 2003 die Geburtshilfe in Zwenkau geschlossen und mit der Klinik in Borna zusammengelegt wurde, wechselte auch Robel nach Borna. Was mit einem stetigen Wachstum des Angebotspektrums einherging. Unter Robel als Chefarzt etablierte sich das Beckenbodenzentrum, wurde zudem die Myomembolisation eingeführt, also das Veröden von gutartigen Wucherungen der Gebärmutter, so dass diese erhalten werden kann. „Neben der Charité waren wir die zweite Klinik, die diese Methode in Ostdeutschland durchgeführt hat“, betonte Martin Jonas, Sana-Regionalgeschäftsführer, bei der Verabschiedung von Robel.

Um die Bedeutung Robels und seines Teams zu verdeutlichen, rechnete Jonas gar vor, dass 15 645 Kinder während der vergangenen 15 Jahre in Borna geboren worden sind. „Das ist ein großartiger Verdienst Ihrer Klinik“, sagte er. Allein im vergangenen Jahr sei die magische Zahl von 1000 Geburten erneut bei weitem überschritten worden.

Und nun? „Bin ich froh, dass ich noch einige Zeit weiter hier im Haus sein werde“, erklärte Robel. Eines aber werde sich grundlegend in den nächsten Wochen ändern: „Ich werde künftig das Klingeln des Weckers ignorieren.“

Von Julia Tonne