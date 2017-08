Borna: Mann tritt gegen Auto und prügelt mit Eisenstange

Borna. Auf Krawall gebürstet war offensichtlich ein Mann, Baujahr 1986, der in der Nacht zum Dienstag im Bornaer Westen unterwegs war. Zwischen 22 und 3 Uhr hielt er sich immer wieder auf der Deutzener Straße auf, trat gegen Fahrzeuge, versuchte sie zu stoppen. Der Fahrer (39) eines Firmenwagens, ein VW Caddy, hatte am Straßenrand gehalten. Angaben der Polizeidirektion Leipzig zufolge stand plötzlich ein Unbekannter vor dem Fahrzeug und schlug mit einer Eisenstange auf den VW Caddy. Fahrer und sein Beifahrer (43) – beide aus Thüringen – stiegen aus. Der 39-Jährige versuchte, dem Schläger die Stange zu entreißen. Doch dieser schlug damit zu. Der Verletzte erlitt eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus genäht werden konnte. Er rief per Notruf um Hilfe

Beamte des Polizeireviers Borna konnten den einschlägig bekannten Mann nach Schilderungen einer Zeugin (17) stellen. Der 30-Jährige hatte zudem 0,96 Promille intus und machte bei seiner vorläufigen Festnahme einen verwirrten Eindruck. Was ihn zu seinem kriminellen Tun motivierte, müssen die Ermittlungen zeigen. Es sind drei an der Zahl: wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Sachbeschädigung.

Sollte es weitere geschädigte Autofahrer geben, werden sie ebenso wie Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Borna zu melden (Telefonnummer 03433/2440).

Von sg