Matthias Senkels neuer Roman „Dunkle Zahlen“ war in diesem Jahr sowohl für den Preis der Frankfurter als auch der Leipziger Buchmesse nominiert. Am Freitag, 16. November, liest der Autor daraus in der Mediothek Borna vor. Beziehungsweise liest er als Übersetzer. Denn der Erzähler des Romans ist eine Literaturmaschine. Und die wiederum verknüpft die Historie der Computertechnik mit der Geschichte der Sowjetunion.

Herr Senkel, Ihr Roman „Dunkle Zahlen“ folgt ja keiner Erzählstruktur, sondern beinhaltet unter anderem Comics, Gedichte, Dramentext und wissenschaftliche Fußnoten. Warum diese Vielfalt?

Schon Ihr Erstlingswerk „Frühe Vögel“ kam am Thema Technik nicht vorbei. Nun steht das Thema erneut im Fokus. Sind sie selbst ein Technik-Freak?

Virtuelle Assistenten haben in vielen Haushalten

Was fasziniert Sie so an der Technik, dass Sie ihr quasi einen eigenen Roman widmen?

Buch verhandelt Geschichte der Sowjetunion

Nun geht es ja in Ihrem Buch auch um die Geschichte der Sowjetunion. Warum haben Sie beide Komplexe miteinander verwoben?

Sie haben gesagt, dass Sie selbst unheimlich gerne lesen. Was genau?

Von Julia Tonne