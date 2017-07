130 Jahre lang gab es den Männerchor Zedtlitz. Nun ist Schluss, die verbliebenen 17 Sänger hören auf zu singen. Der Grund: Der Altersdurchschnitt liegt bei mittlerweile 76 Jahren, und Nachwuchs ist nicht in Sicht. Jedenfalls nicht so viel, dass es sich lohnen würde weiterzumachen. Damit endet in Borna ein Ära.