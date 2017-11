Borna: Nach „Mönsch Martin“ sollen weitere musikalische Großprojekte folgen

Borna. Das Ergebnis übertraf am Ende alle Erwartungen. „Die Kirche war brechend voll“, sagt Kantor Jens Staude mit Blick auf die Aufführung des Musicals „Mönsch Martin“ am Reformationstag in der Bornaer Stadtkirche, in die etwa 250 Besucher gekommen waren. An den Tagen zuvor, als das Musical in Brandis, Pegau und Kohren-Sahlis aufgeführt wurde, war es ähnlich.

Deshalb war das etwas andere Stück über den Reformator auch finanziell ein Erfolg. Vor allem aber waren die vier Aufführungen ein großartiges Erlebnis – für die jungen Sänger der Kurrenden Borna, Kohren-Sahlis und Pegau sowie vom Chor des Teichgymnasiums, aber auch für die Musiker der Musikschule „Ottmar Gerster“ ebenso wie für das Publikum.

Für Kantor Staude, in dessen Händen die Gesamtleitung des Projekts lag, steht deshalb fest, dass es in absehbarer Zeit ein ähnliches Projekt geben soll. „In zwei, drei Jahren“, so Staude, denn ein Mammutprojekt wie „Mönsch Martin“ brauche mehr als ein paar Wochen Vorlauf. Die Proben dafür liefen immerhin seit Jahresbeginn, und dabei waren auch logistische Herausforderungen wie der Transport der Kinder, etwa zum Proben-Wochenende im Oktober in Borna, zu bewältigen.

Bereits Wochen zuvor hatte es einen gemeinsamen Probentag gegeben. Insgesamt 70 Kinder waren an den Proben beteiligt, von denen 90 Prozent dann auch bei sämtlichen Aufführungen mit von der Partie waren. Kantor Staude lobt deshalb auch die große Bereitschaft der Eltern, ihre Sprösslinge an die Aufführungsorte zu fahren.

Mit der Idee zur Aufführung von „Mönsch Martin“, das von den drei Kantoren Matthias Grummet, Ulrich Meier und Enrico Langer aus Zwickau, Auerbach und Ehrenfriedersdorf komponiert wurde und auch auf dem Programm des Dresdner Kirchentages 2011 stand, war Staude schon länger schwanger gegangen. Schließlich hat der umtriebige Kirchenmusiker vom Jahrgang 1959 als langjähriger Landesobmann des Kirchenchorwerkes Sachsen, des Verbandes aller Kirchenchöre, Erfahrung mit musikalischen Projekten, die über die Aufführungen einer sonntäglichen Kantate hinausgehen. Für ihn ist deshalb klar, dass spätestens im Sommer 2018 feststehen muss, ob es im Kirchenbezirk Leipziger Land ein neues Projekt á la „Mönsch Martin“ gibt.

An das dürften die jungen Sänger und Musiker bleibende Erinnerungen haben. Auch, weil jeder von ihnen ein T-Shirt mit der Aufschrift „Mönsch Martin“ bekommen hat. Und weil die Angelegenheit finanziell nicht unergiebig war, ist sogar noch ein Extra für alle Beteiligten drin – eine DVD von der Aufführung am Reformationstag in der Bornaer Stadtkirche.

Von Nikos Natsidis