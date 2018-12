Glückwunsch an Böhlen und Kitzscher, Beileid für Borna: Während in ersteren Städten das Erlernen einer zweiten Fremdsprache hoch im Kurs steht, sind Französisch und Russisch in der Großen Kreisstadt anscheinend vom Aussterben bedroht. Wohlgemerkt: an den Oberschulen. Denn während an den Gymnasien eine zweite Fremdsprache für die Schüler verpflichtend ist, bleibt sie an den Oberschulen freiwillig.

Und Freiwilligkeit ist nicht jedermanns Sache. Warum zwei bis drei Stunden länger pro Woche in der Schule bleiben, wenn alle anderen längst nach Hause gegangen sind? Genau das scheint der Grund für das mangelnde Interesse in Borna zu sein. In Böhlen und Kitzscher hingegen haben Eltern und Schüler gleichermaßen erkannt, dass man durch freiwilligen Unterricht nicht dümmer wird. Von daher stellt sich die Frage, warum nicht auch an Oberschulen eine zweite Fremdsprache obligatorisch ist.

Sicher, mit Englisch kommt man so gut wie überall weiter. Mit Ausnahmen. Viele Franzosen verstehen und sprechen zwar Englisch, freuen sich aber deutlich mehr darüber, von Gästen einige französische Brocken zu hören. Da ist das Entgegenkommen gleich viel größer.

Zumal die Sprache ja im entsprechenden Fach nicht allein im Fokus steht. Der Lehrplan beinhaltet unter anderem auch Daten und Fakten zum Land und zur Nation. Und wer Französisch oder Russisch hatte, kann mit Wissen über Land und Leute punkten. Ein Blick über den Tellerrand kann nie schaden. Vielmehr hilft er, gewisse Sachverhalte einzuordnen. Von daher wäre es nur richtig, eine zweite Fremdsprache auch an Oberschulen verpflichtend einzuführen.