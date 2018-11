Borna

In Borna gehen zuweilen auch Eltern in die Schule. Und es werden immer mehr. Denn die Nachfrage nach Kursen in der Sana Klinik geht stetig nach oben. Ob Geburtsvorbereitung, Stillcafé, Rückbildungsgymnastik, Babymassage oder Musik für die Kleinsten: Mütter und Väter lernen mit ihrem Nachwuchs gemeinsam.

Allein im Pekip-Kurs (Prager Eltern-Kind-Programm) haben sich derzeit sechs Mütter zusammengefunden, um bei Silke Sachse Antworten auf drängende Fragen oder einfach nur Tipps und Kniffe zu bekommen. Die gelernte Kinderkrankenschwester für Intensivmedizin bietet seit Jahren schon Pekip an – ein Frühförderprogramm für Kinder im ersten Lebensjahr. „Wobei vor allem Babys im dritten und vierten Lebensmonat davon besonders profitieren“, sagt sie.

Botschaft an die Eltern „Ihr macht das gut“

Die Fragen, die Eltern haben, sind vielfältig. Sie reichen von den Entwicklungsphasen der Säuglinge und Kleinkinder über die richtige Ernährung bis hin zu deren Bedürfnissen. „Vor allem der Schlafrhythmus ist ein großes Thema“, macht Sachse deutlich. Sie sieht in dem Kurs vor allem eine Unterstützung der Eltern im Umgang mit ihrem Nachwuchs. Denn der gesellschaftliche Druck auf Eltern nehme immer weiter zu. „Alles muss richtig laufen. Was aber ist richtig und falsch?“

Klar ist eines: Viele Erkenntnisse – ob zum Stillen oder zur Entwicklung der Kinder – sind heute andere als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Deshalb sollten sich Mütter und Väter auch nicht hinterfragen, wenn beispielsweise deren Eltern oder Großeltern vollkommen andere Ratschläge geben. Sachse gibt ihren Teilnehmern vor allem eine Botschaft mit auf den Weg: „Ihr macht das gut.“

Schlafrhythmus der Babys ist großes Thema

Im Fokus sämtlicher Angebote der Elternschule des Klinikums steht die Stärkung der Wahrnehmung und Fähigkeiten der Mütter und Väter. Und natürlich auch der Austausch mit anderen Eltern. „In der Runde lernen wir andere Mütter mit ihren Kindern kennen und kommen so ins Gespräch“, begründet Saskia ihre Teilnahme am Pekip-Kurs. Sie kommt einmal in der Woche mit Tochter Anni und freut sich über die Abwechslung. „Wir sind unter uns und können unglaublich viel mit unseren Kindern ausprobieren“, ergänzt Jacobs Mutter Caroline.

Bei den frischgebackenen Müttern steht vor allem eine Frage derzeit im Mittelpunkt: Wie schläft mein Kind durch? Sachse rät hier zu Geduld und vor allem zu festen Ritualen: „Legt Eure Kinder wach ins Bett, singt oder lest ihnen etwas vor. Dann geht aus dem Zimmer.“ So würden die Kleinen lernen, dass sie auch nachts alleine wieder einschlafen können. Ohne, dass die Eltern zu nachtschlafender Zeit stundenlang spazieren oder mit dem Kinderwagen durch die Gegend fahren müssen.

Pekip: Babymassage und Spiele für den Nachwuchs

Laut Sachse beinhalten die acht Kursstunden unter anderem Ansätze der Babymassage, Gleichgewichtsübungen für die Knirpse sowie Greif- und Tastübungen. Zudem dürfen die Zwerge sämtliche Angebote ohne Strampler erleben. „Wenn sie nackig sind, nehmen sie ihren Körper viel intensiver wahr“, begründet Sachse.

Beliebt ist nicht nur der Pekip-Kurs. Auch bei der Geburtsvorbereitung verzeichnet das Klinikum regen Zuwachs. Das Konzept von Sana, alles unter einem Dach anzubieten, ist längst aufgegangen. Die Elternschule spiegelt daher auch wider, dass die Zahl der Entbindungen in den vergangenen Jahren weiter gestiegen ist.

Von Julia Tonne