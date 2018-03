Borna: Neuer Mobilfunkturm entsteht am Harthsee

Borna. Die Telekom lässt von dem Bonner Unternehmen Deutsche Funkturm einen Turm am Harthsee errichten, um in Borna ihre Mobilfunkversorgung zu verbessern. Baubeginn war bereits im Januar, die Fertigstellung ist für Mai geplant. „Die Inbetriebnahme soll dann im dritten Quartal erfolgen, also ungefähr ab Juli“, sagt Benedikt Albers, Manager Kommunikation bei dem Unternehmen.

Mast wird 35 Meter hoch

Mithilfe eines Tiefladers seien in den vergangenen Wochen mehrere riesige Teile angeliefert worden, alles zusammen würde dann einen 35 Meter hohen Stahlgittermast ergeben. „Die Telekom prüft regelmäßig ihre Netze und sucht geeignete Standorte – sprich den netztechnisch idealen“, erklärt Albers. Dabei sei die Wahl auf den Harthsee gefallen.

Das Unternehmen Deutsche Funkturm sei wiederum dafür zuständig, die entsprechenden Baugenehmigungen und das OK der Bundesnetzagentur einzuholen.

Einbindung im Sommer geplant

Letzter Schritt, der im Sommer erfolgen solle, sei dann, den Funkturm in das bestehende Netz einzubinden, „der neue Standort muss ja mit allen umliegenden Zellen korrespondieren“, so Albers weiter.

Von Julia Tonne