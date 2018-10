Borna

Im Bornaer Gerichtssaal 310 saßen am Mittwoch weder Richter noch Angeklagte. Zum Tag der Justiz öffnete das Haus seine Pforten für Neugierige. Monika Kupsch schaute sich die ausgestellten Fotos von der Baustelle des neuen Amtsgerichtes an. „Das interessiert mich. Lange Zeit stand dieses historische Haus leer. Ich finde es gut, dass es nun wieder auf diese Weise genutzt wird“, sagte die 66-jährige Bornaerin.

Generell läuft sie mit wachem Blick durch ihre Heimatstadt. Die Hobby-Fotografin hat noch alte Aufnahmen vom grauen Borna der Wendezeit und jede Menge Bilder, die zeigen, „wie viel sich im Laufe der Jahre getan hat“.

Bornaer Gerichtsbezirk vergrößerte sich 2002

Auch wegen der aktuellen Foto-Ausstellung von Wolfgang Quapp ist sie an diesem Tag ins Gericht gekommen. In der Reihe „Kunst und Justiz“ ist es die 73. Schau und zeigt Ansichten der Bornaer Region. Monika Kupsch begrüßt es, wenn sich ein Gerichtsgebäude auf diese Weise für Interessenten öffnet, „da verliert man als Bürger die Scheu vor solch einem Haus“.

Informationen über das Bauprojekt des neuen Amtsgerichtes zum Tag der Justiz: hier am Tisch Anja Brandt, Monika Kupsch, Oliver Urban, Gerichtsvorsitzende Ingrid Graf und Werner Brandt (von links). Quelle: Jens Paul Taubert

Genau das ist eins der Anliegen der Tage der Justiz sachsenweit. „Es geht darum, Bürgern, die sonst nichts mit der Justiz zu tun haben, außerhalb von Strafverfahren ein Gericht zu zeigen“, sagte Gerichtsvorsitzende Ingrid Graf. Schon mehrere Male lud ihr Haus dazu ein. Jedes Mal steht solch ein Tag unter einem bestimmten Motto. Aus aktuellem Anlass entschied man sich für die Baustelle des neuen Hauses.

Das Thema beschäftigt die Chefin, seit sie in Borna arbeitet, also seit 1997. Schon ihr Vorgänger befasste sich damit, dass die Behörde mehr Platz braucht. Dabei gab es damals weit weniger Personal als die heutigen 74 Mitarbeiter. Mit der Gebietsreform 2002 vergrößerte sich der Gerichtsbezirk um die Regionen Markkleeberg, Markranstädt und Zwenkau um 60 Prozent. 2007 kam noch die Jugendvollzugsanstalt in Regis-Breitingen dazu. „Wir sind damals aus allen Nähten geplatzt“, sagte Graf.

Platznot: Außenstellen in der Deutzener Straße

Grundbuchamt, Familien- und Nachlassabteilung sowie Betreuungs- und Vormundschaftsabteilung sind derzeit in den Außenstellen der Deutzener Straße untergebracht. Extrem eng ist es dennoch.

Es gibt nicht einen einzigen Besprechungsraum. Anwalt und Angeklagter reden vor der Verhandlung im Treppenhaus miteinander. Im Flur sitzen gemeinsam die Zeugen von Straf- und Familiengerichtsverfahren. Bei heiklen Fällen räumt sogar die Chefin ihr Büro, damit eine Privatsphäre ermöglicht wird.

Im vergangenen Jahr gab es im Amtsgericht 1100 Zivil- und 830 Familienrechtsverfahren sowie knapp 900 Strafsachen. Es wurden außerdem 800 Ordnungswidrigkeiten verhandelt. Im Zusammenhang mit dem Regiser Gefängnis hatte das Amtsgericht 200 Verfahren.

Dies wird der größte Sitzungssaal des denkmalgeschützten Hauses. Er soll prächtig ausgestattet werden. Quelle: Andreas Döring

Viele Varianten zu Neubauten und Sanierungen von alten Häusern wurden im Laufe der vielen Jahre diskutiert. Schließlich bekam das Königlich-Sächsische Lehrerseminar und spätere Pestalozzi-Gymnasium den Zuschlag. Ende vergangenen Jahres starteten dort die Arbeiten. Die Kosten liegen bei 11,5 Millionen Euro. Der Umzug ist im ersten Quartal 2020 geplant.

Dann stehen dem Gericht 2900 Quadratmeter zur Verfügung, bisher sind es 1200. Herzstück des Hauses wird der prächtige Sitzungssaal. 190 Quadratmeter groß, reichlich sieben Meter hoch, Stuckdecke mit Rosetten, Blattwerk-Türschmuck, sogar eine historische Orgel wird zumindest als Raumschmuck erhalten. Zeugen, Anwälte und Angeklagte müssen dann auch nicht mehr im Treppenhaus warten.

Tipp: Wer sich fürs Gericht interessiert, kann auch außerhalb des Tages der offenen Tür an Verhandlungen teilnehmen, allerdings nur, wenn sie öffentlich sind. Auch Schulklassen nutzen hin und wieder dieses Angebot.

Von Claudia Carell