Borna

Bis die Stadt Borna ein neues Verkehrskonzept bekommt, vergeht noch Zeit. Das hat die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) jetzt zu Protokoll gegeben. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß des CDU-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Roland Wübbeke, der kürzlich einen Stadtratsantrag vorgelegt hatte, demzufolge die Stadtverwaltung „das bestehende Verkehrskonzept für den ruhenden und rollenden Verkehr sowie für den Radverkehr“ binnen drei Monaten überprüfen soll.

Altes Konzept stammt aus dem Jahr 1996

Das wäre in der Tat an der Zeit. Schließlich handelt es sich beim nach wie vor gültigen Verkehrskonzept um ein nahezu historisches Dokument. Es stammt aus der Zeit, als der Oberbürgermeister noch Bernhard Schubert (SPD) hieß. Konkret aus dem Jahr 1996. In dem Papier, das in verschiedenen Arbeitsgruppen erstellt wurde, wird Borna als „wichtiger Knotenpunkt von Straßen übergeordneter Bedeutung“ bezeichnet, woran sich auch zwei Jahrzehnte später nichts geändert haben dürfte. Damals wurde die Innenstadt zur Tempo-30-Zone gemacht und ein Parkleitsystem ausgeschildert. Die heutigen Parkhäuser in der Mühlgasse und an der Sachsenallee gab es noch nicht.

Besucher finden oft keinen Parkplatz

Wübbeke hatte darauf verwiesen, dass Innenstadtbesucher die Möglichkeit haben müssten, „ohne unangemessenen Aufwand das Angebot des städtischen Handels in Anspruch zu nehmen“. Oftmals fänden Besucher aber hier keinen freien Parkplatz. Zudem komme es immer wieder zur kritischen Situationen zwischen Radfahrern, Fußgängern und Kraftfahrern.

Sachsenallee bis 2019 nicht wie gewohnt nutzbar

„Ich habe nichts gegen ein neues Konzept“, erklärt Oberbürgermeisterin Luedtke. Um dafür aber die entsprechenden Erhebungen und Untersuchungen in die Wege zu leiten, müsse sich die innerstädtische Verkehrssituation allerdings erst wieder normalisieren, besonders in der Sachsenallee, die noch bis August 2019 wegen Bauarbeiten nicht wie gewohnt nutzbar ist. Luedtke: „Damit können wir gegenwärtig kein Büro beauftragen.“

Von Nikos Natsidis