Borna

Eine Indoor-Plantage, in der Cannabis angebaut wurde, entdeckte die Polizei am Dienstagabend in Borna. Sie stellte in der Wohnung eines 25-Jährigen insgesamt 75 Drogen-Pflanzen fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen an. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt, der Tatort wurde gesichert.

Zeuge beobachtete Drogen-Verkauf

Die polizeilichen Ermittlungen richteten sich ebenso gegen einen 22 Jahre alten Mann, sagt Polizeihauptkommissar Carsten Gürtler vom Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Leipzig: „Ein Zeuge beobachtete gegen 18 Uhr den Verkauf von Drogen und informierte die Polizei.“ Die Beamten des Reviers Borna stellten „in Tatortnähe“, einem Einkaufsmarkt, den 22-Jährigen. Sie fanden bei ihm ein Päckchen mit 41 Gramm Cannabis. Bei einer „freiwilligen Wohnungsnachschau“ sei man auf weitere neun Gramm dieses Betäubungsmittels gestoßen. Diesen Stoff, so erklärte der Mann den Polizisten, habe er von besagtem 25-Jährigen erworben.

Verdächtiger gibt wichtigen Hinweis

Das entpuppte sich als ein entscheidender Hinweis. „Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erfolgte bei diesem Verdächtigen eine Wohnungsdurchsuchung“, so der Polizeihauptkommissar. Die befindet sich ebenfalls in Borna. In ihr stieß man auf die in größerem Stil aufgezogene Cannabis-Zucht. „Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.“

Erst im November vergangenen Jahres war die Polizei in Lobstädt eher zufällig auf eine Hanf-Plantage gestoßen. Sie waren einem Duo auf der Spur, das für zahlreiche Diebstähle verantwortlich zeichnete und das aufgrund eines Blitzer-Fotos überführt werden konnte. Bei der Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen in Neukieritzsch und Lobstädt am 26. November waren die Ermittler nicht nur auf diverses Diebesgut gestoßen, sondern auch auf den Drogen-Anbau.

Von Ekkehard Schulreich