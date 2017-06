Borna/Thräna. Frieder und Jon heißen die beiden diesjährigen Thränaer Jungstörche. Während der Beringung am Sonntagnachmittag in dem Bornaer Ortsteil durften die anwesenden Kinder wieder Namen für die kleinen Adebare aussuchen, als Ornithologe Dietmar Heyder den beiden Schwarzschnäbeln ihren Aluminiumring mit dem vierstelligen Zifferncode am Fuß anlegte.

Die Beringungsaktion auf dem Grundstück von Storchenvater Jörg Spörl glich erneut einem kleinen Volksfest, knapp 70 Besucher waren gekommen. Ihnen mussten die beiden Experten zahlreiche Fragen zu den geschützten Großvögeln beantworten.

Ursprünglich lagen fünf Eier im Kamera-Nest, doch nur zwei Küken sind Ende April geschlüpft. Dafür haben sich aber die Storchengeschwister bestens entwickelt und versuchen jetzt bereits die ersten Flügelschläge. In wenigen Wochen werden sie das Nest aus eigener Kraft verlassen können.

Von Olaf Becher