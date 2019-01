Borna

Sie war sozusagen das Gesicht der LVZ in Borna: Angelika Gondosch. Wer in die Geschäftsstelle in der Bornaer Brauhausstraße kam, sah meistens sie. Das ist jetzt vorbei. Mit dem heutigen Tag geht die Bornaerin mit Wohnsitz in Frohburg in Altersteilzeit und beendet damit den aktiven Teil ihres Arbeitslebens.

Beginn im Dienstleistungskombinat Borna

Das hatte allerdings schon weit vor ihrer Zeit bei der LVZ begonnen. 14 Jahre lang war sie im damaligen Dienstleistungskombinat in Borna beschäftigt, bevor sie dann nach Wende und Wiedervereinigung zur Zeitung kam. Als Mitarbeiterin im Anzeigenverkauf und als die freundliche Frau, die unzählige Kunden in Empfang nahm und am Ende im besten Sinne bediente. 28 Jahre lang.

Jetzt warten Enkel und der Garten

Jetzt setzt die 61-Jährige andere Prioritäten. Sie hat einen Sohn und eine Tochter sowie drei Enkel. Zweimal in der Woche geht sie zu ihrer Sportgruppe. Und nicht zuletzt wartet ein großer Garten auf Angelika Gondosch.

