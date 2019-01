Borna

Die SBH Südost GmbH hat ein neues Domizil in Borna. Seit Donnerstag hat der Bildungsträger, früher als FAA Akademie bekannt, seine Unterrichtsräume im Postgebäude in der Bornaer Bahnhofstraße. „Wir wollten näher ins Stadtzentrum“, begründete Tina Gewandt, ihres Zeichens Marketingkoordinatorin des Unternehmens, den Ortswechsel des Bildungsträgers, der bisher in der Jahnstraße residierte und deshalb zum Tag der offenen Tür eingeladen hatte.

Ausbildung mit Job-Garantie

Es sind gute Zeiten für Schüler von Bildungsträgern wie der SBH GmbH. Zwar sei der Markt für Aus- und Weiterbildung schwieriger geworden angesichts der guten Wirtschaftslage mit sinkenden Arbeitslosenzahlen. Dafür aber gebe es fast so etwas wie eine Job-Garantie. Marketingkoordinatorin Gewandt: „Wer bei uns seine Umschulung macht, findet sofort einen Arbeitsplatz.“ Der Fachkräftemangel sei enorm, etwa im Hotel- und Gaststättengewerbe. Azubis wie Xena Görlitz, die eine Ausbildung zur Fachpraktikerin Küche absolviert, dürfte deshalb gute Chancen nach Beendigung ihrer Lehrzeit bei der SBH GmbH haben, eine Stelle zu finden.

Unternehmen schon seit 28 Jahren in Borna

Das Ausbildungsspektrum des Bildungsträgers erstreckt sich von kaufmännischen und Büroberufen bis hin zu den so genannten grünen Berufen, sagt Saskia Bohlen, die Standortkoordinatorin des Unternehmens, das schon seit 28 Jahren in Borna ist. Hier sind sechs Mitarbeiter beschäftigt, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, dem Bereich Südost der SBH GmbH, sind es mehr als 500. Bundesweit hat das Unternehmen mit Hauptsitz Paderborn 3000 Festangestellte sowie 2500 freie Dozenten.

Stiftung Bildung und Handwerk

Bleibt die Frage, was sich hinter den drei Buchstaben SBH verbirgt. Es handelt sich um die Stiftung Handwerk und Bildung, die hinter dem Bildungsträger steht.

Von Nikos Natsidis