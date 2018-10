Borna

Am Donnerstag sammeln die Bornaer Sozialdemokraten um den Bornaer SPD-Ortsvereins- und Stadtratsfraktionsvorsitzenden Oliver Urban und den Vorsitzenden der Jusos im Landkreis Leipzig, Carlo Hohnstedter, auf dem Bornaer Markt Unterstützungsunterschriften für den Volksantrag „Längeres gemeinsames Lernen in Sachsen“. Dahinter steht das Bündnis „Gemeinschaftsschule in Sachsen“, das aus SPD, Linken, Grünen und Gewerkschaften besteht. Ziel sei es, 40 000 Unterschriften zu sammeln, um den sächsischen Landtag zur Änderung des Schulgesetzes zu veranlassen.

Längeres gemeinsames Lernen ermöglichen

Dabei soll die Gemeinschaftsschule als zusätzliche Schulform neben Gymnasium und Oberschule eingeführt werden. „In der neuen Schulform könnten vereinfacht gesagt Schüler von der ersten beziehungsweise fünften Klasse an bis zur zwölften gemeinsam lernen, alle derzeitigen Schulabschlüsse anstreben und würden nicht wie im Moment bereits im Alter von zehn, elf Jahren aus ihren Klassenverbänden gerissen“, so Hohnstedter. So könne „endlich eine größere soziale Durchlässigkeit in unserem Schulsystem“ erreicht werden.

Viele Sachsen unterstützen gemeinsames Lernen

Einer repräsentativen Umfrage zufolge unterstützten im letzten Jahr zwei Drittel der Sachsen ein gemeinsames Lernen über die vierte Klasse hinaus, so Hohnstedter weiter. Die CDU-Fraktion im Landtag ist gegen eine diesbezügliche Änderung des Schulgesetzes. Zu den Erstunterzeichnern des Volksantrages gehören auch die Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung (SPD), Zwickau, Pia Findeisen (SPD) sowie die Bornaer Rathauschefin Simone Luedtke (Linke).

