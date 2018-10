Borna/Rötha

Der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) wird seine Bedingungen, unter denen sich ein Verbraucher vom Anschlusszwang befreien lassen kann, nicht ändern. Das hat die Verbandsversammlung mit großer Mehrheit beschlossen. Damit dürfte der Streit zwischen dem Safthersteller Sonnländer in Rötha und dem ZBL weitergehen.

Safthersteller muss ZBL-Wasser aufwendig aufbereiten

Das Edeka-Tochterunternehmen Sonnländer stellt in Rötha aus Konzentraten Fruchtsäfte her. Dazu nutzt es Wasser des ZBL. Weil das zu hart ist, muss es vom Unternehmen aufwendig aufbereitet werden. Deswegen möchte der Safthersteller sein Produktionswasser nicht mehr vom ZBL beziehen. Eine Alternative wäre das weichere Fernwasser vom Unternehmen Elbaue-Ostharz, welches in Rötha anliegt.

Gericht empfiehlt Änderung beim Anschlusszwang

Nach der Satzung des ZBL ist allerdings jeder Anlieger mit einem erschlossenen Grundstück verpflichtet, den gesamten Trinkwasserbedarf vom ZBL decken zu lassen. Sonnländer hatte nach erfolglosem Befreiungsantrag gegen den Anschlusszwang geklagt. Das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht war eingestellt worden mit einer Empfehlung des Gerichtes an den ZBL: Der sollte seine Regeln zur Befreiung vom Anschlusszwang ändern.

Debatte in der Verbandsversammlung

Den Vorschlag brachte die ZBL-Verwaltung jetzt in die Runde der Bürgermeister und ehrenamtlichen Verbandsräte. Nach aktueller Regelung kann eine Befreiung erfolgen, wenn private Interessen des Antragstellers stärker sind als die öffentlichen Interessen des Verbandes. Die neue Formulierung sollte auf die Nutzung des Wassers zielen. Ein Anschlussnehmer könnte sich ganz oder teilweise von der Nutzungspflicht befreien lassen, wenn „es den Rahmen des für den Zweckverband Zumutbaren nicht übersteigt.“

Fragen zu möglichen Auswirkungen blieben offen

Im Falle Sonnländer hätte das Unternehmen bei dieser Formulierung beantragen können, sein Produktionswasser anderweitig als vom ZBL zu beziehen. Ob das dem Verband dann wirtschaftlich zumutbar wäre, die Frage blieb am Dienstag offen. Auch auf die Frage, welche Auswirkungen es hätte, wenn der Safthersteller mit dem Großteil seines Verbrauchs von fast zehn Prozent des ZBL-Wassers aussteigen würde, blieb unbeantwortet. Das hatte vor der Verbandssitzung offenbar niemand berechnet.

Röthas Bürgermeister für Satzungsänderung

Auch ohne diese Zahlen war die Lage weitgehend klar. Einzig der Röthaer Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) sprach sich für die Satzungsänderung aus, alle anderen lehnten ab. Der Streit darum, ob Sonnländer ZBL-Wasser beziehen muss, werde so oder so weitergehen. Mit Satzungsänderung, so Eichhorns Argumentation, müsse über den Antrag entschieden werden. Ohne Satzungsänderung werde der Rechtsstreit weitergehen, prophezeite Eichhorn.

Befürchtung, dass solch ein Beispiel Schule macht

Gegen die Satzungsänderungen argumentierten mehrere Verbandsräte weitgehend einheitlich: „Es wird Kreise ziehen, immer mehr werden sich befreien lassen“, sagte beispielsweise der Bornaer Verbandsrat Gunther Sachse.

In der Debatte ging es auch um die Unterscheidung zwischen Trinkwasser und Brauchwasser. Die Verbandssatzung fordert Anschlusszwang ausschließlich für Trinkwasser. Wer Brauchwasser anderweitig bezieht, könne das schon jetzt tun, erläuterte ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner und sorgte damit für etwas Verwirrung. Dann könnte Sonnländer ja jetzt schon raus, mutmaßte Uwe Wellman aus Rötha.

Allerdings, das stellte Spitzner im Gespräch mit der LVZ klar, könnte der Fall bei dem Getränkehersteller anders liegen. Möglicherweise müsse der als Lebensmittelhersteller Trinkwasser nutzen, damit wäre er laut ZBL-Satzung doch generell anschlusspflichtig.

Kunze: Verband könnte selbst das Fernwasser beziehen

Der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) brachte die Debatte in Verbindung mit der im Verband ebenfalls aktuell laufenden Diskussion um die Enthärtung des Trinkwassers für den Raum Rötha und Kitzscher. Warum, stellte er in den Raum, beziehe der Verband nicht selbst das Fernwasser, welches in Rötha anliege und verkaufe es an den Getränkehersteller? Aus seiner Sicht wäre das wirtschaftlich die sinnvollste Lösung, zumal eine Enthärtungsanlage, die der Verband bauen will, vorläufig „in den Sternen steht“.

Unternehmen will weiteres Vorgehen prüfen

Sonnländer selbst äußerte sich wie schon gewohnt überhaupt nicht. Über die Pressestelle des Mutterkonzerns Edeka ließ das Unternehmen lediglich erklären: „Wir werden ein weiteres Vorgehen prüfen.“

Von André Neumann