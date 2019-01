Borna

Mehr Betten, neue Räume, mehr Möglichkeiten der Behandlung: Die Sana Klinik in Borna weitet ihre Schmerzstation aus. Eine Schmerztherapie bietet das Haus schon seit längerer Zeit als stationäre Therapie an, neu ist jetzt aber, dass die Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin auf eine vergrößerte Station mit 17 Betten zurückgreifen kann.

Unzureichende Behandlung von Schmerzpatienten

„Die Behandlung chronischer Schmerzpatienten ist in Deutschland oft unzureichend“, sagt Oberärztin Dr. Brigitte Rönsch, die die Schmerzstation verantwortet. Vor allem Patienten mit chronischen Kopf- oder Rückenschmerzen hätten oft einen jahrelangen Leidensweg hinter sich, bevor sie einen Schmerztherapeuten aufsuchen würden. Rund die Hälfte aller chronischen Schmerzpatienten braucht eine Therapie im Krankenhaus. Auch in der Region ist der Bedarf hoch: „Mit der Eröffnung und Erweiterung der Schmerzstation möchten wir auch die oft langen Wartezeiten verkürzen“, erklärt Chefarzt Dr. Karsten Pracht.

Sana Klinikum will Schmerztagesklinik aufbauen

Trotz Erweiterung gehen die Planungen in Borna aber noch darüber hinaus weiter. Voraussichtlich im Laufe des Jahres soll neben der Schmerztherapie und -sprechstunden eine dritte Säule hinzukommen: eine Schmerztagesklinik. Diese solle nach Aussage von Janet Schütze, Sprecherin des Klinikums, acht Plätze umfassen und sich an Patienten mit chronischen Schmerzen richten, die noch mobil sind und in der Nähe wohnen. „Die Patienten kehren nach dem therapeutischen Tagesprogramm nach Hause zurück. Das Erlernte kann dann unmittelbar im Alltag erprobt werden. Die Therapie ist damit besonders wirksam“, ergänzt Pracht.

Weniger Medikamente – mehr Therapie

Im Fokus der Therapien stehen bei Pracht, Rönsch und deren Kollegen sogenannte multimodale Behandlungen. Heißt: Diese folgen einem ganzheitlichen Ansatz. Die ärztliche Behandlung wird ergänzt durch die psychologische Betreuung, die Beratung durch den Sozialdienst und die Physio-, Ergo- und Ernährungstherapie. Eine Verschreibung von Schmerzmitteln ist nicht die Therapie der ersten Wahl. Vielmehr versuchen die Mediziner insbesondere die Anwendung von opioiden Schmerzmitteln, also Betäubungsmitteln, im Rahmen zu halten. Wichtiger sei, so Rönsch, zunächst das Potenzial weniger belastender Therapien auszuschöpfen.

Laut Pracht führen vor allem Rücken- und Muskelschmerzen die Liste der häufigsten Schmerzerkrankungen an, gefolgt von Kopf- und Gesichtsschmerzen, Nerven- und Tumorschmerzen.

Erst vor wenigen Wochen hatte das Sächsische Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz unter anderem die Erhöhung der Bettenzahl im Bornaer Haus auf 490 und zudem die Schaffung der Tagesklinik bewilligt.

Von Julia Tonne