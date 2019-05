Borna

Am Dienstag haben die Arbeiten zur energetischen Sanierung des Vereinshauses in der Bornaer Schulstraße begonnen. Dabei geht es zunächst vor allem um Brandschutz und Energieeffizienz. So soll die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen werden. Außerdem, so die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), werden die Fenster erneuert.

Bornaer Bürgertreff im Vereinshaus

Im Innenbereich werden neue Brand- und Rauchschutztüren eingebaut. Außerdem sollen zwei separate Rettungswege geschaffen werden. Automatische Brandmelder und eine Hausalarm-Anlage komplettieren die Modernisierung des Brandschutzes in dem Gebäude, in dem neben dem Schülerfreizeitzentrum der Kindervereinigung Leipzig auch der Regionalverband der Kleingärtner Borna/ Geithain/ Rochlitz ihr Domizil haben. Zudem betreibt die Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiative (ESI) Leipzig hier ihren Bürgertreff.

Keine Frage: Auch die Fenster des Vereinshauses in der Bornaer Schulstraße müssen erneuert werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Arbeit der Bornaer Vereine gewürdigt

Im Rahmen der Sanierung werden zudem sämtliche Innenräume renoviert. Sämtliche Installationsanlagen wie Trink- und Abwasserleitungen sowie die Elektroinstallation werden ebenfalls erneuert. Mit den Arbeiten werde auch die Arbeit der Vereine gewürdigt, so die Oberbürgermeisterin weiter.

870 000 Euro aus dem Bornaer Stadtsäckel

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Gebäudes aus den 70er-Jahren, in dem sich früher eine Kindereinrichtung befand, belaufen sich auf rund 2,1 Millionen Euro. Davon sind 1,25 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm „Stadtumbau Ost“. Die restlichen 870 000 Euro stammen aus dem Bornaer Stadtsäckel.

Von Nikos Natsidis