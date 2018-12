Borna

Kleine Schneemänner aus Socken, Badekugeln, selbst gemachtes Vogelfutter in Tassen: Wenn das Gymnasium Am Breiten Teich in Borna zum Weihnachtsbasar einlädt, kommen die Besucher in Scharen. Am kommenden Mittwoch, 12. Dezember, steht nun die nächste Auflage an – ebenso wie das traditionelle Weihnachtskonzert.

Und auch das dürfte wieder einmal der Renner werden, freie Stühle suchten Besucher, die bislang nicht pünktlich kamen, immer vergeblich, „Alle Jahre wieder ist das Interesse an Basar und Konzert riesig“, sagt Claudia Friedrich, die für den musikalischen Part an dem Tag verantwortlich zeichnet.

Konzert rückt Weihnachtsmärkte in den Mittelpunkt

Dichtes Gedränge in den Gängen des Schulhauses ist schon kurz nach Eröffnung des hauseigenen Weihnachtsmarktes zu erwarten. Ab 16.30 Uhr verkaufen die Schüler der fünften bis zwölften Klassen Selbstgemachtes, Selbstgekochtes und Selbstgebackenes. Da gibt es nicht nur Leckereien, sondern auch etliche Geschenkideen.

Im vergangenen Jahr gab es auf dem Basar unter anderem Wohlfühltüten: gefüllt mit Tee und Kerze. Quelle: Julia Tonne

Passend dazu dreht sich während des Konzertes alles um Weihnachtsmärkte. Die schönsten werden musikalisch und bei einer kleinen Präsentation vorgestellt: unter anderem der in der Connewitzer Kulturfabrik Werk II, die Rochlitzer Schlossweihnacht, der Erfurter Weihnachtsmarkt sowie der Augustusburger Männelmarkt. Etwa 100 Musiker und Sänger stehen am Mittwochabend ab 19 Uhr auf der Bühne der Aula, um die Besucher auf eine Reise über die verschiedenen Adventsmärkte mitzunehmen – und um zu klären, was zu einem gelungenen Weihnachtsmarkt gehört.

Chöre, Big Band und Solisten stehen auf der Bühne

Mit von der Partie sind unter anderem der Oberstufen- und Lehrerchor, die Schulband, das Gesangsensemble und die Big Band „Pond Groove Connection“. Moderiert wird der Abend von den beiden Elftklässlern Laura Schenk und André Jost. Solostücke gibt es für Querflöte, Orgel, Klavier und Klarinette.

Besucher finden einige Weihnachtsgeschenke im Gymnasium Am Breiten Teich in Borna. Quelle: Julia Tonne

Genauso vielfältig wie die Musiker sind auch die Titel, die erklingen. Zu hören sein werden die „Petersburger Schlittenfahrt“, „In dulci jubilo“, „Let it Snow“, „Christmas Time“ sowie „Maria durch ein Dornwald ging“ und „Sage, wo ist Bethlehem“. „Da ist also für jeden etwas dabei“, ist Friedrich sicher, die sich jedes Jahr ein anderes Motto für das Konzert einfallen lässt. Im vergangenen Jahr drehte sich alles um CD-Tipps. Den Abschluss gestalten dann Mitwirkende und Zuhörer gleichermaßen mit. „Das gemeinsame Singen ist genauso zur Tradition geworden wie Basar und Konzert“, so Friedrich.

Beginn des Konzerts ist 19 Uhr, Einlass ist bereits eine halbe Stunde früher. Der Eintritt ist frei.

Von Julia Tonne