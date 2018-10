Borna

Die Stadt Borna hat nun endlich ein Seniorenparlament – gewählt, vom Stadtrat abgesegnet und mit konstituierender Sitzung. Doch kaum hat das Gremium offiziell seine Arbeit aufgenommen, gibt es schon wieder Ärger. Denn das Parlament hat in den Sitzungen des Stadtrates kein Rederecht. „Wir können lediglich Fragen bei der Einwohnerfragestunde loswerden“, sagt der Vorsitzende Hans Kraft.

Fünf Senioren sind gewählt

Dabei sah Ende der Sommerferien noch alles danach aus, als hätte die unendliche Geschichte doch ein glückliches Ende genommen. Fünf Senioren wurden gewählt: Brigitta Ast, Ina Liebeskind, Paul Janus, Rolf Tietze und eben Hans Kraft. Doch die Entscheidung im Stadtrat sorgt nun bei den Fünfen für Kopfschütteln und Unverständnis.

Breiter Teich liegt dem Gremium am Herzen

Mit hehren Zielen ist das Gremium vor wenigen Wochen an die Arbeit gegangen. „Es gibt ja schließlich viele Themen, die Senioren bewegen“, sagt Ast. So wie sich das Kinder- und Jugendparlament für die Belange der Jungen einsetze, kümmere sich das Seniorenparlament um Themen für die Älteren. Angefangen bei kaputten Gehwegen in der Stadt über fehlende Beleuchtung bis hin zum heruntergekommenen Breiten Teich. Gerade beim letzten Thema wünscht sich das Gremium Mitspracherecht, „möglicherweise kann die Sanierung des Teiches ja eine Ausgleichmaßnahme für den A-72-Bau werden“, schlägt Kraft vor.

Personennahverkehr ist wichtiges Thema

Ein anderes Thema, das dem Parlament am Herzen liegt, ist der innerstädtische öffentliche Personennahverkehr. Denkbar sei nach Aussage von Ast und Kraft beispielsweise die Einsetzung eines Bürgerbusses, der mehrmals in der Woche Rentner aus den Ortsteilen nach Borna und zurück bringt. „So haben sie die Möglichkeit, einzukaufen oder zum Arzt zu gehen.“

Seniorenparlament will Netzwerk knüpfen

Kraft, Ast und ihre Mitstreiter wollen in den kommenden Wochen ein enges Netzwerk knüpfen und Verbindungen zu Bornas Einrichtungen für Senioren aufbauen. „Wir wollen Ansprechpartner sein, brauchen aber einen engen Kontakt zu den Bornaern“, macht Ast deutlich. Das fehlende Rederecht bereitet dem Gremium jedoch Kopfzerbrechen. Zwar steht in der Satzung, Paragraf 5 (Zusammenarbeit mit dem Stadtrat): „Dem Seniorenparlament ist zu Angelegenheiten, die die Senioren der Großen Kreisstadt Borna betreffen, die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben.“ Allerdings sei diese schriftlich abzugeben. Die Oberbürgermeisterin werde die Stellungnahme dann den Ausschüssen beziehungsweise dem Stadtrat zur Kenntnis geben.

Stieler: Regelung nicht nachvollziehbar

Für CDU-Stadtrat Sebastian Stieler ist diese Regelung nicht nachvollziehbar. Weshalb er während der Stadtratssitzung den Antrag stellte, dem Parlament zumindest für diesen Abend Rederecht einzuräumen. Mit Erfolg. „Allerdings müssten wir künftig bei jedem Tagesordnungspunkt einen solchen Antrag stellen“, erklärt Stieler. Aus dem Grund spricht er sich dafür aus, die Satzung noch einmal zu überarbeiten. Übrigens auch die des Kinder- und Jugendparlamentes (Kijupa). Denn auch das darf sich lediglich schriftlich äußern. Mit einer Ausnahme: Vom Kijupa eingereichte Anträge dürfen in der Stadtratssitzung mündlich begründet werden.

Gremium sucht Gespräch mit den Bornaern

Unabhängig davon will das Seniorenparlament nun seine Arbeit aufnehmen und häufiger zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten zusammenkommen, um das Gespräch mit den Bornaern zu suchen. Wer sich an das Gremium wenden möchte, erhält unter der Telefonnummer 03433/873112 Informationen zu Treffen und Projekten.

Von Julia Tonne