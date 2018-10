Borna/Kitzscher

Die Siedlervereine Eula, Kesselshain und Kitzscher fordern vom Zweckverband Bornaer Land (ZBL) eine Erhöhung des Anteils an Fernwasser im Versorgungsmix. In einem offenen Brief an die Verbandsvorsitzende, die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), und an ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner bezeichnen sie die Wiederinbetriebnahme eines vorhandenen Fernwasseranschlusses des Versorgers Elbaue-Ostharz in Rötha als „echte Alternative“ zu den vorerst gescheiterten Bemühungen um den Bau einer Wasserenthärtungsanlage.

Anlage wird zunächst nicht gebaut

Mit der sollten auch die Verbraucher im östlichen Verbandsgebiet um Kitzscher und Rötha in den Genuss weicheren Wassers kommen. Nach anderthalbjähriger Debatte sollten im Januar die Planungen beginnen. Nachdem sich lange nichts tat, hatte die Verbandsgeschäftsführung im September erstmals öffentlich darüber informiert, dass die geplante Anlage vorerst nicht gebaut werden könne. Grund: Das vorgesehene Verfahren bekommt derzeit keine technische Zulassung.

Verband schwenkt auf anderes Verfahren um

Der Verband schwenkt deshalb auf ein anderes Verfahren um. Das ist viel teurer, könnte den Gebührenzahler aber sogar weniger kosten, falls es die in Aussicht stehenden Fördermittel gibt. Sollte das nicht klappen, will der Verband warten, bis das ursprüngliche Verfahren so weit ausgereift ist, dass es zugelassen wird.

Siedler kritisieren „Abwartestrategie“

Mit dieser Abwartestrategie seien die Siedler nicht einverstanden, schreiben die drei Vereinsvorsitzenden Klaus Ledig (Eula), Joachim Steinhäußer (Kesselshain) und Paul Minkwitz (Kitzscher). „Ihre nächsten Schritte in dieser Sache, die sie beschreiten wollen, finden nicht die Zustimmung der organisierten Siedler“, heißt es in dem offenen Brief.

Fernwassereinsatz wäre folgerichtig

Die Unterzeichner werfen dem Verband vor, „den Einsatz von Rohwasser mit extremer Härte“ selbst veranlasst zu haben, indem 2011 der Bezug von Fernwasser am Anschluss Rötha eingestellt und im Gegenzug der Anteil von Wasser aus „Flachbrunnen der Eulaaue Kitzscher“ erhöht worden sei. Folgerichtig wäre jetzt aus Sicht der drei Vereinsvorsitzenden, das weichere Wasser aus den Fassungen der Wasserwerke Kesselshain und Borna-Altstadt gemeinsam mit einem erhöhten Anteil Fernwasser einzusetzen.

Unterzeichner sehen finanzielle Vorteile

Die Autoren des offenen Briefes sind überzeugt, dass dieser Weg sogar finanzielle Vorteile hätte: „Durch Wegfall von Transportprozessen und vor allem durch die Preisstaffelung des Fernwassers werden sichere Gebührensenkungen erreicht“, schreiben sie. Bedenken wegen der Versorgungssicherheit teilen die Vereinsvorsitzenden nicht, „denn auch dieser Fernwasserbetrieb arbeitet professionell“, meinen sie.

Offen, ob Fernwasser-Variante erneut geprüft wird

ZBL-Verbandsgeschäftsführer Micheal Spitzner sagte auf LVZ-Anfrage, die Variante, mit mehr Fernwasser zu weicherem Wasser zu kommen, sei bereits mit diskutiert worden. Sie habe sich nicht als die wirtschaftlichste Lösung erwiesen, so Spitzner. Auf die Frage, ob diese Möglichkeit unter den neuen Umständen erneut im Verband zur Diskussion gestellt werden soll, sagte der Geschäftsführer, das sei noch nicht entschieden, dazu müsse er erst das Gespräch mit der Verbandsvorsitzenden führen. Das sei bisher noch nicht geschehen.

Von André Neumann