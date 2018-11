Borna

Wenn alles nach Plan läuft, geht es Ende November da weiter, wo es vor einigen Wochen aufgehört hat. „Dann bieten wir in unserem Sozialkaufhaus wieder wie gewohnt Möbel an“, sagt Wolfgang Osterkamp, Geschäftsführer der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiative Leipzig (ESI), die das Kaufhaus bereits in der Raupenhainer Straße betrieben und vor einigen Wochen dort geschlossen hat. Am neuen Standort in der Deutzener Straße 14 werden dann wieder gebrauchte Möbel zu sozialverträglichen Preisen an den Mann gebracht.

Mitarbeiter bereiten Möbel auf

Bei den Stühlen, Sofas und anderem handelt es sich ausschließlich um Spenden, wie Osterkamp klarmacht. Die werden von Mitarbeitern des Kaufhauses aufbereitet. „Wir schauen schon, was wir annehmen.“ Heißt: Wer versuchen sollte, den Mitarbeitern Sperrmüll anzudrehen, hat keine Chance, „obwohl es Leute gibt, die genau das denken“.

Das Sozialkaufhaus in Borna in der Raupenhainer wird abgerissen. Es öffnet an einem neuen Standort. Quelle: Jens Paul Taubert

Kleinere Schäden werden beseitigt, etwa Löcher ausgebessert. Insgesamt sind im Sozialkaufhaus drei Festangestellte sowie zwölf Ehrenamtliche beschäftigt, zu denen Ein-Euro-Jobber gehören, wie Osterkamp sagt.

Leute kommen aus allen Schichten

Zur Kundschaft gehören Hartz-IV-Empfänger ebenso wie Leute, die Sozialhilfe beziehen oder ein Einkommen haben, das unterhalb der Pfändungsfreigrenze liegt. Die liegt bei einem Alleinstehenden bei 1050 Euro. Osterkamp: „Zu uns kommen Leute aus allen Schichten.“ Auch Rentner seien auf die Angebote angewiesen.

Von Nikos Natsidis