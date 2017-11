Borna: „Spurensuche mit allen Sinnen“ in der Ökostation Birkenhain

Borna. Wenn die jungen Besucher Glück haben, sehen sie sie sogar einen Igel. Einen echten. Alternativ begegnen sie einer Igel-Puppe, die ihnen dann die Natur erklärt. Möglich macht das eine Spende der Firma Dow Chemical an die Ökologische Station in Borna-Birkenhain. Im Rahmen des Dow-Programms „Wir für hier“ hat die Ökostation jetzt 5000 Euro bekommen, die dem Projekt „Spurensuche mit allen Sinnen“ zugute kommen.

Dabei handelt es sich um ein Veranstaltungsangebot, bei dem bis zu 25 Kinder zwischen fünf und acht Jahren eine Art „Sachkundeunterricht zum Anfassen“ auf der Ökostation erhalten, sagt Kerstin Pöhl, in Birkenhain verantwortlich für die Umweltbildung. Die Gruppen und Klassen werden dann auf der Ökostation mit den Tieren vor Ort wie den Skudden- oder Zackelschafen vertraut gemacht und begegnen, sofern sie Glück haben, auch einem Eichhörnchen. Alternativ einer entsprechenden Handpuppe, mit der Kerstin Pöhl dann Erläuterungen gibt. Vor allem geht es um die Berührung mit der Natur. „Damit sind die Kinder immer weniger vertraut“, sagt die Fachfrau für Umweltbildung und bezieht sich damit auf die Einschätzungen der Lehrer.

Berührung mit der Natur – das ist konkret etwa ein Tastpfad, auf dem die Mädchen und Jungen im Sommer auch barfuß unterwegs sind. In der kühleren Jahreszeit fegen sie Laubhaufen zusammen und gestalten auf diese Weise ein Winterquartier für Igel. Eine erste Veranstaltung im Rahmen der „Spurensuche mit allen Sinnen“ gab es bereits. Das Projekt auf Basis der Dow-Spende läuft bis zum Sommer.

Ohnehin ist die Ökostation auf Spenden und Fördergelder angewiesen. Da traf es sich gut, dass sie kürzlich einen Förderbescheid von 32 500 Euro von der Sächsischen Staatsregierung aus Dresden für die Umweltbildung bekam. Die ist ein wichtiges Feld in der Ökostation. Bis zu 4000 Leute nehmen an den diversen Projekten in Birkenhain pro Jahr teil. Wobei die Gelder auch ganz praktisch helfen – etwa, wenn sich damit eine Wiese aufwerten lässt oder Reisigbesen angeschafft werden können, wie Martin Graichen, der Geschäftsführer der Station sagt.

Die Spende des Böhlener Chemieunternehmens ist in der Ökostation jedenfalls hochwillkommen. Dow Chemical hatte in diesem Jahr sieben Institutionen und Vereine im Landkreis Leipzig mit einem Obolus bedacht, darunter auch die Bornaer Lebenshilfe.

Von Nikos Natsidis