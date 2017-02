Borna. Nach dreizehn Minuten war die Sonderstadtratssitzung am Montagabend schon wieder vorbei. Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) hatte ins Rathaus geladen, um die Vergabe der Bauleistungen für die Neugestaltung des Areals rund um Wettinstraße und Bahnhofsstraße zu beschließen. Das war auf der letzten regulären Sitzung Anfang Februar nicht gelungen, da die Stadträte sich dazu nicht in der Lage sahen. Sie monierten, dass sie keine Einsicht in den endgültigen Plan gehabt hätten und auch nicht über zu verwendende Materialien informiert wurden.

Bevor die Vergabe einstimmig beschlossen wurde, machte die Rathauschefin deutlich, was sie vom Verhalten der Stadträte während der letzten Sitzung hielt, bezeichnete es als „Querstellung“.

Sylvio Weise (CDU) ergriff das Wort und entschuldigte sich bei Luedtke und der Verwaltung. „Wir sind da über das Ziel hinausgeschossen. Es war eine sehr emotionale Diskussion, die nicht immer zielführend war.“ Die Bürgermeisterin quittierte dieses Bekenntnis fast regungslos, setzte dem nichts hinzu.

Dass die Arbeit der Stadträte, insbesondere des Bauausschusses, nicht zielführend gewesen sei, wollte Maic Staudacher (BfB), der an diesem Abend seinen 52. Geburtstag feierte, nicht so stehen lassen. Und machte deutlich, dass die Stadträte in Zukunft rechtzeitig über alle Planungen informiert werden möchten. Dennoch schloss er sich den Worten Weises an und entschuldigte sich bei der Oberbürgermeisterin für das „Gezeter“ während der Stadtratsitzung am 9. Februar. Die letzte Wortmeldung vor der Beschlussfassung kam von Tino Johne (Linke), der die Mahnung Staudachers untermauerte, „mehr Kommunikation und mehr Miteinander“ seien für eine gelungene Zusammenarbeit erforderlich.

Ein kurzes, kaum merkliches Nicken der Bürgermeisterin und schon ging es an die Beschlussfassung. Alle Anwesenden reckten die grüne Karte in die Höhe. Geschafft – damit kann das 900 000 Euro-Projekt nun wie final geplant umgesetzt werden.

Von Nathalie Helene Rippich