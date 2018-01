Borna: Streit zwischen Unternehmer und Talsperrenverwaltung geht weiter

Borna. Der Streit zwischen dem jungen Unternehmer Ronny Träger und der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) geht in die nächste Runde. Nach einem Gerichtstermin Mitte Januar hatte das Amtsgericht Borna einen Gutachter bestimmt, der nun tätig werden soll. Eine Lösung zwischen beiden Parteien steht damit weiter aus.

Zum Hintergrund: Träger, der in Altwitznitz wohnt, hatte die LTV verklagt in der Hoffnung, für sein neu erworbenes Grundstück das Leitungsrecht für bestehende Leitungen zu erhalten oder die Genehmigung für den Neubau einer Leitung zum Speicherbecken Witznitz. Die LTV hatte gegenüber dem Landratsamt als zuständiger Genehmigungsbehörde beide Varianten bislang abgelehnt und befürwortet lediglich eine Einleitung in die Wyhra, denn auch die Staumeisterei der LTV wolle zukünftig ihr Abwasser in die Wyhra einleiten. „Für die Wasserbeschaffenheit des Speicherbeckens Witznitz besteht ein Verschlechterungsverbot“, teilte die LTV in einem Schreiben der Stadt Borna als Begründung mit.

Träger hatte im Herbst 2015 ein Grundstück in Altwitznitz erworben, um dort eine Lagerhalle zu errichten. Seitdem wartet er darauf, sein Firmengrundstück in Betrieb nehmen zu können und weitere Arbeitsplätze in Borna zu schaffen. Denn noch immer ist die Frage nicht geklärt, wohin das Abwasser eingeleitet werden kann.

„Bei der Verhandlung hat der Richter die Verfügung erlassen, dass alle bisher gemachten Gutachten erneut erstellt werden“, sagt Träger. Das habe den Grund, dass die LTV alle bisherigen angezweifelt habe. Die Gutachten sollen unter anderem die Versickerungsmöglichkeit auf Trägers Grundstück nachweisen und Kostenaufstellungen für den Bau der Leitungen zur Wyhra und zum Speicherbecken beinhalten. „Allerdings darf ich das alles bezahlen“, macht Träger deutlich. Nach der Gerichtsentscheidung habe er Kontakt zum Landratsamt aufgenommen, um vielleicht doch unabhängig von der Landestalsperrenverwaltung eine Lösung zu finden. „Das ist jedoch noch in der Schwebe“, so der Kläger weiter.

Von Julia Tonne