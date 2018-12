Borna

Das große Buch der Weihnacht haben am Sonnabend die Turner des SV Einheit Borna aufgeschlagen. Mehr als 120 kleine und große Sportler im Alter von vier bis 67 Jahre zeigten in der Dintersporthalle vor unzähligen Besuchern ihr Können – weihnachtlich eingebettet in eine Geschichte.

Einheit-Sportler turnen eine Weihnachtsgeschichte

Diese hatten sich die Übungsleiter selbst einfallen lassen. Entsprechende Darbietungen gab es von den Turnern am Boden, am Stufenbarren, auf dem Trampolin und auf dem Schwebebalken. So bunt wie ein Weihnachtsmarkt mit seinen vielen Verkaufsständen waren die Vorführungen der Aktiven. Keinen gelungenen Auftritt aber gibt es ohne die Helfer drumherum: Etliche „Wichtel“ sorgten am Sonnabend dafür, dass alles reibungslos über die Bühne ging – oder vielmehr über das Parkett und die Turnmatten.

Geschenk für den SV Einheit Borna

Wer in der Adventszeit anderen eine Freude macht, darf dann auch gern selbst beschenkt werden. Dachte sich wohl Christian Rosin, Kraftwerksleiter in Lippendorf. Mit einem Gruß vom Weihnachtsmann brachte er eine neue dicke Turnmatte mit. Kaum ausgepackt, kam sie auch gleich zum Einsatz – bei einer Trampolinübung.

Von Britt Lein