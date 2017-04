Borna. Die Turnhalle im Bornaer Stadtteil Gnandorf bekommt in absehbarer Zeit nicht nur einen anderen Namen, sondern auch einen neuen Anstrich. Anlässlich des 85. Geburtstags der Bornaer Box-Legende Lothar Scheida soll die Trainingsstätte des SC Borna dessen Namen erhalten. Der Künstler Jens Rockrohr gestaltet zudem ein Wandbild, das weithin sichtbar sein wird. Über das Motiv aber will sich Vereinspräsident Hans-Peter Hofmann noch nicht äußern. „Das bleibt ein Geheimnis, bis es präsentiert wird“, sagt er. Nur soviel: Selbstverständlich stelle das Bild den bekannten Boxer in den Mittelpunkt.

Der Vorschlag der Umbenennung kam von Hofmann selbst, es folgten Gespräche mit Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und die Beratungen im Bauausschuss und Stadtrat. Rathauschefin und Gremien gaben grünes Licht, so dass der Auftrag an Rockrohr bereits rausgehen konnte. „Scheida hat als Trainer zahlreiche Meister hervorgebracht“, begründet Hofmann seinen Vorstoß. Zudem sei die Gründung der Abteilung Boxen 1959 von ihm ausgegangen, „sein Name ist in Borna in aller Munde“, so der SC-Chef weiter.

Scheida selbst erfuhr von dem Vorhaben zu seinem Geburtstag. Hofmann und dessen Boxkollegen hatten ihm nicht nur gratuliert, sondern auch gleich das bis dahin gut gelüftete Geheimnis preisgegeben. Seine Reaktion: „Mir fehlen die Worte.“ Mitte oder Ende Mai könne laut Hofmann mit dem Wandbild begonnen werden. Die Finanzierung des Projekts erfolge „durch freundliche Menschen“. Ins Detail wollte Hofmann auch da noch nicht gehen.

Bei Luedtke sorgte Hofmann mit seinem Vorschlag gleich für Begeisterung. „Lothar Scheida hat das mehr als verdient, ihn kennt jeder, und er hat für Borna viel geleistet“, begründet sie. Bereits zu seinem 80. Geburtstag hatte sich der Boxtrainer ins Goldene Buch der Stadt eintragen dürfen, nun also die nächste Ehrung. „Solche Ehrungen zu Lebzeiten sind schon ungewöhnlich, aber ungewöhnlich ist eben auch Scheida.“ Die Zustimmung des Bauausschusses war hingegen nicht einfach erarbeitet. Einige Mitglieder hatten das Anliegen zunächst abgelehnt, weil sie davon ausgegangen waren, dass die Halle in absehbarer Zeit abgerissen werde. Widerspruch kam zugleich von Luedtke, ein Abriss komme wegen des Mangels an Sporthallen in Borna nicht in Frage, lediglich eine Sanierung sei unumgänglich.

Letztlich gab der Ausschuss grünes Licht, die Umsetzung kann jetzt erfolgen. Luedtke und Hofmann rechnen damit, dass es einen Festakt bereits im Juni geben könnte, Ehrengast ist dann selbstverständlich der Namensgeber der Halle.

Von Julia Tonne