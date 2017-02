Borna. Zwei Unbekannte haben einen 23-Jährigen in Borna ausgeraubt. Der junge Mann war am Sonntagabend auf dem Heimweg, als ihn zwei Männer ansprachen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schnappten sich die Täter den Rucksack des 23-Jährigen und flüchteten. Das Opfer blieb unverletzt.

Von LVZ