Borna. In der Altenburger Straße in Borna entdeckte eine Polizeistreife am Dienstagmorgen, 4 Uhr, einen am Boden liegenden Mann. Der 36-Jährige hatte offenbar große gesundheitliche Probleme. Weder ein Alkohol- noch ein Drogentest schlugen an. Weswegen die Beamten einen Krankenwagen alarmierten. Der Mann wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus mitgenommen. Erst nach ärztlicher Versorgung konnten sich die Polizisten seine mitgeführten Gegenstände untersuchen. Es waren typische Einbruchswerkzeuge, Handschuhe, eine Geldkassette mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und zahlreiche Dokumente mit einer Adresse in der Deutzner Straße. Die Adresse wurde aufgesucht: Dort war die Tür einer Anwaltskanzlei aufgebrochen, Schränke durchwühlt und Gegenstände entwendet worden. Offenbar war der Einbrecher nicht weit gekommen.

Besonderer Zufall: Noch während die Beamten ihre Arbeit in der Altenburger Straße machten, meldete sich bei ihnen eine Anwohnerin. Sie teilte mit, dass das Fahrrad, mit dem der mutmaßliche Einbrecher gekommen war, ihres wäre. Es wurde bereits 2014 entwendet und offenbar hatte es der Dieb ihr nun auf diese Weise wieder vor die Tür gestellt. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen zahlreicher Eigentumsdelikte. Was die Ursache für die gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Mannes war, ist bislang ungeklärt.

Von thl