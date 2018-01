Borna: Volkskundemuseum Wyhra zeigt Sonderschau mit 100 Puppen

Wyhra. Früher wäre die Begeisterung groß gewesen. Speziell bei Mädchen, wenn sie einer so großen Zahl verschiedener Puppen gegenübergestanden hätten, so wie sie derzeit im Volkskundemuseum Wyhra zu finden sind. Aber die Zeiten ändern sich, wie Museumsleiter Hans-Jürgen Ketzer festgestellt hat, als er kürzlich mehrere Klassen durch die aktuelle Ausstellung mit dem Titel „Die geb’ ich nicht mehr her“ führte. Bis Ende Januar ist die Schau, in der vor allem Puppen von Sigrid Liebeheim und ihren Puppensammelfreundinnen gezeigt werden, zu sehen.

Es handelt sich dabei vor allem um Puppen aus den Jahren der vorletzten Jahrhundertwende bis in die neuere Zeit. Dass Puppen bei Kindern nicht mehr die Bedeutung haben, die sie einst für so gut wie jedes Mädchen und auch einige Jungen hatten, ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. „Freizeitsoziologen haben das festgestellt“, sagt Ketzer. Für die Generation der heutigen Mütter und Großmütter waren sie hingegen in jedem Fall das Nonplusultra unter den Spielzeugen. Weshalb die guten Stücke auch gesammelt wurden und nunmehr im Museum zu besichtigen sind. Immerhin handelt es sich um eines der ältesten Spielzeuge der Menschheitsgeschichte.

Im Volkskundemuseum sind Puppen in einer Vitrine im Museumscafé zu finden, aber auch anderswo wie etwa im Sonderausstellungsraum, und Ketzer und seinen Mitstreitern ist es damit wiederum gelungen, die Veränderungen in der Alltagsgeschichte zu dokumentieren, so wie es sich das Haus schon seit Jahren zur Aufgabe gemacht hat.

Dazu gehören im konkreten Fall Puppen vom Anfang des 20. Jahrhunderts und damit aus einer Zeit, als ihr Material einen wesentlichen Wandel erfuhr. Vorbei war es mit Holz- oder Porzellanpuppen, neue Stoffe machten sie schmiegsamer. „Da konnten sie auch mit ins Bett genommen werden.“ Zudem erhielten die Puppen Gesichter derart, dass sie aussahen wie richtige Kinder. Beispiele dafür gibt es im Volkskundemuseum ebenso zu sehen wie eine Puppe aus dem Jahr 1945 oder eine, die die Besitzerin im bekannten Moskauer Kaufhaus GUM erworben hat. Sigrid Liebeheim, die im Herbst mit der Idee zu einer Puppenschau zu Museumschef Ketzer gekommen war, hat auch spezielle Sammelpuppen, etwa in Trachten, zur Verfügung gestellt.

Bis Ende März ist das Museum dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Für Gruppen gibt es Termine auch nach Vereinbarung.

Von Nikos Natsidis