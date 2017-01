Borna. Der Winter ist für ein Freiluftareal nicht unbedingt die beste Jahreszeit. Wenn er sich aber so wie derzeit präsentiert, kommt das dem Bornaer Volksplatzverein gerade recht: Rodelspaß ist angesagt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. „Es gibt nicht viele steile Hänge in Borna – aber wir haben einen“, sagt Vorsitzender Falk Opelt. Es gibt etwas Musik, werden Grill und Feuerschale aktiviert sowie Heißgetränke angeboten. Vor allem Familien sind eingeladen. Opelt rechnet mit reichlich Zuspruch. „Unseren Facebook-Post haben in nicht einmal zwei Tagen mehr als 8000 Leute gesehen.“

Diesem Auftakt will der Verein Weiteres folgen lassen. Das alte Jahr war noch nicht vorüber, da liefen die Vorbereitungen für 2017 bei den Mitgliedern längst auf Hochtouren. „Besonders das Borna Open Air verlangt uns einiges an Arbeit ab. Damit im Sommer alles passt, müssen wir schon im Herbst zuvor anfangen“, erklärt Opelt für den Verein, der sich um Erhalt und Betrieb der besonderen Veranstaltungsstätte kümmert. Am 4. und 5. August heißt es bei diesem BOA zum sechsten Mal Rock ’n’ Roll in Borna. Zwölf Bands sollen den Gästen, die längst aus ganz Deutschland anreisen, so richtig einheizen. „Darauf sind wir stolz, und es ist ein Ansporn: Wir wollen niemanden enttäuschen, der Hunderte Kilometer Anfahrt in Kauf nimmt“, so Opelt. Tickets gibt es schon, die Bandnamen kommen aber erst später.

Doch auch viele kleinere Veranstaltungen bedürfen detailgenauer Planung. Etwa die für den 28. Januar geplante Aprés-Ski-Party. Schon zum siebten Mal wird der Volksplatz stimmungsmäßig auf Hütten-Gaudi getrimmt. Wenn das Wetter weiter mitspielt, soll auf dem anliegenden Hang auch wieder gerodelt werden wie bereits am Sonntag. „So oder so. Die Stimmung wird gut. Dafür sorgen Glühwein, Musik und die passende Beleuchtung“, freut sich Opelt. Der Wettertrend scheint zu passen.

„Sound of Backstage“ nennt sich das Event, das am 11. März folgt. „Im Bühnengebäude wollen wir mit einem kleinen Wohnzimmerkonzert schon Lust auf das große Open Air im Sommer machen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Im Vergleich zum Konzertwochenende werden im kleinen Gebäude deutlich weniger Plätze zur Verfügung stehen. „Aber das macht ja gerade den Charme aus.“

Außerdem stehen noch eine Abendveranstaltung des Bornaer Handballvereins anlässlich seines Turniers „Schwarzer Diamant“ im Mai sowie eine Halloween-Party Ende Oktober ins Haus. „Noch nicht ganz klar ist, ob wir im Sommer ein Familienevent auf die Beine stellen können.“ Außerdem plane der Verein im Frühjahr eine Freiluftveranstaltung mit Disco.

„Was die Anzahl der Termine angeht, ist es damit ein eher ruhiges Jahr. Das trifft aber nicht auf den Aufwand zu“, betont Opelt. Grünpflege, Gebäudeinstandhaltung, Ordnung und Sauberkeit des Platzes müssten das ganze Jahr über gewährleistet werden. „Allein das Rasenmähen dauert mehrere Stunden und erfordert viel Kraft.“ Die Vereinsmitglieder schuften ehrenamtlich und organisieren alle Veranstaltungen neben Beruf und Familie – oft seien mehrere Generationen eingespannt. „In schlechten Momenten fragt man sich schon, wieso man sich das antut“, sagt Opelt. Dann setzt er sich auf und fügt hinzu: „Aber wenn man dann sieht, wie viel Freude das den Menschen bereitet, ist man entschädigt.“

Von Nathalie Helene Rippich