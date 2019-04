Borna

Es ist eine beachtliche Summe. Immerhin 906 Euro kamen zusammen, nachdem Sarah Kokot bei einer Veranstaltung der katholischen Gemeinde Borna über ihre Weltreise gesprochen hatte. Dabei waren 200 Leute der Einladung gefolgt, als die 28-Jährige aus Neukieritzsch unter der Überschrift „In 300 Tagen über sieben Kontinente – Geschichten aus dem Rucksack“ über ihre Erlebnisse sprach.

Vortrag über die Weltreise in Borna

Das Geld soll der Erdbebenhilfe in Nepal ebenso zugute kommen wie einem Kinderschutzprojekt in Südafrika sowie dem Projekt „Stoppt die Plastikflut“, hinter dem der World Wide Fund For Nature (WWF) steht. Zum Spendenergebnis beigetragen haben dürften ihre Erzählungen von Begegnungen und Erfahrungen, die sie auf ihrer Weltreise gesammelt hat.

Zur Galerie Gezielt ziellos ließ sich Sarah Kokot durch die Welt treiben. Sie bereiste alle Kontinente – hier einige ihrer Fotos aus Südafrika, Nepal, Vietnam, Australien, Neuseeland, Chile, Antarktis...

Dass sie dafür immerhin fünf Monate aus dem Berufsleben aussteigen konnte, verdankt Sarah Kokot auch der Kulanz ihres Arbeitgebers, der Kinder- und Jugendhilfe der Arbeiterwohlfahrt in Grimma, der ihr ein Sabbatjahr genehmigt hatte.

Schau in der katholischen Gemeinde Borna

Derzeit ist die junge Frau auch auf andere Weise in der katholischen Gemeinde in der Stauffenbergstraße präsent – und zwar mit ihrer Fotoausstellung „In 80 Bildern um die Welt“, die Besuchern in den Gemeinderäumen bis zum 30. Juni immer Dienstag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr offen steht und Bestandteil der Jubiläumsfeiern der Gemeinde ist. Die katholische Kirche in Borna wurde vor 100 Jahren geweiht. Am Sonnabend (27. April) ist die Weltreisende von 14 bis 18 Uhr auch persönlich in der Ausstellung zu sprechen.

Vortrag am 10. Mai in Leipzig

Darüber hinaus wiederholt sie den Vortrag über ihre Reise rund um den Globus am 10. Mai, 19.30 Uhr, in den Räumen des STA-Reisebüros am Leipziger Neumarkt 9.

