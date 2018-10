Borna

Die Einführung des heutigen Familienrechts vor zwei Jahrzehnten hat eine Trendwende bewirkt. Auch in der Bornaer Beratungsstelle für Kinder, Jugend und Familie der Arbeiterwohlfahrt (AWO). In immerhin 40 Prozent aller Fälle, um die sich die insgesamt vier Fachkräfte und eine Teamassistentin kümmern, geht es um das Thema Trennung und Scheidung, sagt Jeannette Hartmann, die Leiterin der Beratungsstelle. Das hänge auch mit dem veränderten Rollenverständnis speziell von Vätern zusammen.

Väter nehmen ihre Rolle stärker wahr

Zwischen fünf und zehn Prozent aller getrennten oder geschiedenen Paare gelingt es nicht, eine gute Elternebene zu finden. Sie suchen Hilfe beim Familiengericht oder, und das ist im Zweifel günstiger, in einer Beratungsstelle wie der in der Bornaer Kirchstraße, die es seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert gibt. Die entscheidende Weichenstellung besorgte die Politik mit der Einführung des gemeinsamen Sorgerechts. „Väter nehmen ihre Rolle stärker wahr“, sagt Expertin Hartmann. Es handle sich um Väter, „die mehr für ihre Kinder da sein und über wichtige Themen der Entwicklung mitbestimmen wollen“. Das erleichtert die heutige Gesetzgebung zwar, kann sich in der praktischen Umsetzung aber durchaus schwierig gestalten.

Oft durch die Trennung verletzt

Was logisch scheint, schließlich haben es die Fachfrauen in der Beratungsstelle nicht selten mit Elternteilen zu tun, die sich durch eine Trennung verletzt fühlen, weil Scheidungen eher nicht zu den großen Erfolgsgeschichten im menschlichen Leben gehören. Es kann sein, dass die Berater eingreifen müssen, „wenn der Konfliktlevel zu hoch ist“. Im Klartext: Sie müssen beruhigen und Spannungen abbauen, wenn es womöglich laut wird.

Beraterinnen sind keine Schiedsrichter

Jeannette Hartmann betont aber, „dass wir keine Schiedsrichter sind“. Um das Waschen schmutziger Wünsche gehe es in den Beratungen ausdrücklich nicht, wohl aber um das Wohl des Kindes. „Darauf legen wir den Fokus.“ Und weiter: „Wir orientieren auf zukunftsträchtige Lösungen für die Eltern und Kinder.“ Die Kinder sind bei den Beratungen in der Regel nicht mit dabei, und es ist auch keineswegs zwingend, dass beide Elternteile gleichzeitig in der Beratungsstelle sitzen.

Professionelle Hilfe für Paare immer gut

Auch die Beratung von Paaren mit Kindern gehört zu den Angeboten der AWO-Beratungsstelle. Wobei klar ist, dass die Expertinnen keine Wunderdinge vollbringen können. „Manchmal führt die Beratung nur dazu, dass allen Beteiligten klar ist, dass es nicht mehr weiter geht“, sagt Jeannette Hartmann. Aber es sei immer gut, wenn Paare in Konflikten professionelle Hilfe suchen. Die Fachfrau verweist zudem auf einen bundesweite Trend, demzufolge sich Frauen aus dem Osten oder mit Ost-Sozialisation in familiären Konflikten anders verhalten als ihre Geschlechtsgenossinnen aus den alten Bundesländern.

Es habe durchaus Folgen, dass Frauen zwischen Rügen und Erzgebirge selbstbewusster in Scheidungen gehen, weil sie es gewohnt sind, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. „Das erleichtert die Aufgabe einer Beziehung, in der man nicht glücklich ist.“ Es deute zudem viel darauf hin, dass Mütter, die im Osten aufgewachsen sind, diese speziellen Überzeugungen auch weitergeben.

Von Nikos Natsidis