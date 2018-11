Borna

Der Weg zur Karnevalshochburg ist lang und beschwerlich. Das bekamen am Sonntag auch die Mitglieder des Carneval Clubs Wyhratal (CCW) auf dem Bornaer Marktplatz zu spüren. Das Wetter war nasskalt und ungemütlich. Dennoch gab es Sonntag pünktlich 11.11 Uhr zum Beginn der närrischen Saison die Schlüsselübergabe von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) an die Karnevalisten aus den südlichen Bornaer Ortsteilen.

Mehr als 1000 Besucher in Borna

Vor mehr als 100 Besuchern sorgten die Bornaer Tanzelfen für Stimmung. Die neue Saison steht unter dem Motto „Eene, meene miste, was rappelt in der Kiste“. Es gab 100 Pfannkuchen für die Besucher. Für den CCW ist es die 26. närrische Saison.

CCW startet in die 26. Saison

Der Verein zählt 24 Mitglieder und hat sich seit dem vorigen Jahr die Wiederbelebung närrischer Traditionen auf die Fahnen geschrieben. CCW-Mann Christoph Lange kündigte an, dass der Verein Zukunft auch wieder in der Stadt Borna Fuß fassen will. Im Februar lädt der CCW zu Veranstaltungen nach Lobstädt und Bubendorf ein. Außerdem ist ein Kinderfasching im Goldenen Stern in Borna geplant.

Von Nikos Natsidis