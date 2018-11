Borna

Auch in diesem Jahr übernehmen die Narren in Borna wieder das Zepter. Wie schon im vorigen Jahr gibt es am 11.11., 11.11 Uhr, also am Sonntag eine Schlüsselübergabe. Damit eröffnet der Carneval Club Wyhratal (CCW) seine Saison.

Motto erinnert an die Augsburger Puppenkiste

Die steht unter dem Motto „Eene, meine, miste was rappelt in der Kiste“ und nimmt Bezug auf die Augsburger Puppenkiste, die legendäre Fernsehsendung mit Jim Knopf und Kollegen, deren Ursprünge in den 50er-Jahren liegen. „Aber nicht nur“, wie Jan Kriegeler, seines Zeichens CCW-Vorsitzender, betont.

Kleines Programm und Pfannkuchen

Wenn die Narren aus den südlichen Bornaer Ortsteilen dass Zepter von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) übernehmen, gibt es für Zuschauer auf dem Markt ein kleines Programm mit dem Auftritt der Bornaer Tanzelfen und selbstverständlich Pfannkuchen. Die eigentliche fünfte Jahreszeit beginnt für den CCW erst im Februar mit einem Auftritt im Lobstädter „Kastanienhof“ und dem Kinderfasching im Goldenen Stern in Borna sowie zwei Auftritten im Gasthof Bubendorf.

Mehr Mitglieder beim Carneval Club Wyhratal

Der CCW hat sich seit der letzten Saison personell verstärkt. Durch den Eintritt dreier neuer Mitglieder gibt es jetzt 24 registrierte Narren in Wyhratal. Im vergangenen Jahr hatte der CCW damit begonnen, den 11.11. wieder zu einem öffentlichen Ereignis zu machen.

Von Nikos Natsidis