Borna/Zedtlitz

Auf dem Nachhauseweg von einer Geburtstagsfeier hat ein 25-Jähriger in der Platekaer Straße mit aufmerksamem Verhalten einen Einbruch in ein Kosmetikstudio verhindert. Als er das Geschäft am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr passierte, fiel ihm auf, dass ein Mann sich an einem der Fenster zu schaffen machte. Auf die Frage, was er dort treiben würde, entgegnete der Unbekannte, dass er lediglich auf den Bus warten würde und verstaute hiernach einen Gegenstand in seinem Rucksack.

Als der 25-Jährige sich einige wenige Meter entfernt hatte, schwang sich der Unbekannte auf ein Rad und fuhr in Richtung Gnandorf davon. Der junge Mann informierte die Polizei, die daraufhin Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall aufnahm. Gesucht wird nun ein etwa 1,75 bis 1,80 Meter großer Mann mit kurzen hellen Haaren und normaler Statur. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke – auch Rucksack und Fahrrad des Unbekannten waren schwarz.

Von LVZ