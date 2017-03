Borna. Eine Anwohnerin (32) der Neuen Platekaer Straße in Borna schaute Dienstagnachmittag aus dem Fenster ihrer Wohnung und beobachtete zwei Männer auf zwei gegenüberliegenden Balkons in der sechsten Etage. Beide sprachen miteinander und wurden offenbar auf die Nachbarin aufmerksam. Die junge Frau schloss daraufhin ihr Fenster und schaute nach wenigen Minuten wieder heraus. Da bot sich ihr eine Situation, die sie stutzig machte: Einer der Männer (schwarz gekleidet) hievte eine Tasche über die Balkonbrüstung. Dort schaute der andere Mann (gestreifte Kleidung) durch die Balkontür und es hatte den Anschein, als würde er prüfen, ob sich jemand in der Wohnung befindet. Danach hantierte er an der Balkontür, um diese aufzuhebeln. Daraufhin betraten die Männer die Wohnung. Die Zeugin rief die Polizei, teilte ihre Beobachtung mit und gab eine Personenbeschreibungen des Einbrecherduos weiter.

Die Polizeibeamten waren wenig später an Ort und Stelle und konnten beide Täter in der Wohnung der Geschädigten stellen und vorläufig festnehmen. Die Männer, ein Rumäne (48) und ein Libyer (30), wollten eine Couch stehlen und hatten dafür die Balkonvariante zum Ausspähen und Einbrechen gewählt. Mit der aufmerksamen Zeugin hatten sie nicht gerechnet. Es stellte sich heraus, dass der 48-Jährige ebenfalls im Haus wohnt und wohl Kenntnis vom Objekt seiner Begierde hatte. Beide haben sich strafrechtlich zu verantworten, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

