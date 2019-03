Borna

Etwas Schonfrist und damit einhergehende Ruhe hatten Schüler und Lehrer der Grundschule in Borna West in den vergangenen Jahren. Damit ist ab Ende April erst einmal wieder Schluss, dann nämlich beginnt der zweite Bauabschnitt der Rundum-Sanierung. Ausschlaggebend für den baldigen Baubeginn ist der kürzlich eingetrudelte Fördermittelbescheid.

Anfang dieser Woche bekam die Große Kreisstadt erfreuliche Post: Aus dem Fördertopf „Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (Efre)“ werden für das insgesamt rund vier Millionen Euro teure Vorhaben 3,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Was 80 Prozent der Gesamtinvestition entspricht. Die Fördermittel werden im Rahmen des Programms „ Borna – nachhaltig voran!“ gewährt, die Differenz von rund 800.000 Euro bringt die Stadt als Eigenmittel selbst auf.

Sanierung der Grundschule in Borna West wird komplettiert

„Mit dem zweiten Bauabschnitt komplettieren wir die Sanierung der Grundschule“, macht Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke ( Die Linke) deutlich. Der erste Bauabschnitt war bereits im Jahr 2012 fertiggestellt worden. Auf der Agenda der kommenden Monate stehen unter anderem die Sanierung der beiden noch nicht in Angriff genommenen Fassadenseiten im Norden und Westen sowie die Erneuerung der Fenster. „Außerdem sanieren wir die Decken und Fußböden, erneuern die Heizung sowie Sanitär- und technische Anlagen“, ergänzt die Rathauschefin.

Damit sei es aber bei weitem noch nicht getan. Vielmehr sollen in dem Schulgebäude in der Deutzener Straße auch Vereinsräume und eine Bibliothek entstehen. „Ziel ist es, die Schule als Ort der sozialen Integration zu stärken – insbesondere für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache (DaZ-Klassen) lernen.“

Schüler werden dann in modernem Schulgebäude unterrichtet

Mit dem Abschluss der Arbeiten im kommenden Jahr stehen Schülern wie auch Lehrern ein modernes Schulgebäude zur Verfügung, das allen Anforderungen an zeitgemäßes Lehren und Lernen gerecht werde. „Eine weitere wesentliche Investition in unsere familienfreundliche Stadt, die Borna einen großen Schritt nach vorn bringen wird“, so Luedtke weiter.

Die vordere Fassade der Grundschule Borna-West ist schon vor Jahren saniert worden. Quelle: privat

Sanierung Grundschule Borna West ist seit Jahren ein Dauerthema

Erster Schritt ab April ist die Trockenlegung des Gebäudes, laut Luedtke werden mit Lärm einhergehende Arbeiten, wenn es soweit ist, auf die Nachmittagsstunden gelegt, um Ruhe während der Unterrichtszeiten zu gewährleisten. „Bislang haben die Absprachen mit den Baufirmen immer sehr gut funktioniert.“

Das Thema Sanierung Grundschule Borna West ist seit Jahren ein Dauerthema bei Stadt und Stadtrat. Erst 2015 war im Gespräch, einen modernen Bildungscampus daraus zu machen. Ein Großteil der damaligen Überlegungen kann mit der Zusage der Fördermittel nun in absehbarer Zeit umgesetzt werden.

Ist die Sanierung in West abgeschlossen, geht es aller Voraussicht nach in der Grundschule Neukirchen weiter. Deren Instandsetzung und Sanierung kann aber erst dann in Angriff genommen werden, wenn in Borna West alle Arbeiten beendet sind. Im Gespräch ist, zeitweise die Schüler aus Neukirchen in der Deutzener Straße zu unterrichten.

Von Julia Tonne