Borna bekommt Nachhilfe bei Bürgerbeteiligung

In den kommenden Wochen bekommen die Bornaer Nachhilfe in Sachen Bürgerbeteiligung. Denn diese spielt in der Großen Kreisstadt bisher kaum eine Rolle. Das wollen die Akademie für Lokale Demokratie, Stadtverwaltung, Vereine und Stadtrat gemeinsam mit den Bürgern ändern. Erster Schritt: ein Seminar.